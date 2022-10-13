ABD’de sipariş merkezi açan TikTok e-ticaret işine mi giriyor?

Popüler video paylaşım platformu TikTok, faaliyet alanlarını genişletmeye devam edecek gibi görünüyor. Çin merkezli sosyal medya devinin LinkedIn’de paylaştığı onlarca iş ilanı, şirketin e-ticaret sektörüne giriş yaptığını gösteriyor.

İlk olarak Axios tarafından farkedilen bu iş ilanlarına göre TikTok, ABD’de yeni bir sipariş karşılama merkezi (fullfilment center) açıyor. Kendi e-ticaret tedarik zinciri sistemini oluşturmayı hedefleyen şirketin bu sayede Amazon’a rakip olacağı düşünülüyor.

İş ilanlarında verilen bilgilere göre TikTok, yeni bir uluslararası e-ticaret sipariş karşılama sistemi oluşturuyor. Bu sistem ise uluslararası ürün depolama, gümrükleme ve tedarik zinciri sistemlerini içeriyor.

İş ilanlarından biri, doğrudan lojistik işlerini halletmek için açılan “Lojistik Çözümleri Yöneticisi” rolü ile ilgili.

Seattle merkezli diğer iş ilanlarından biri ise sıfırdan bir sipariş karşılama merkezi açma ve bu merkezi geliştirme üzerine.

Sipariş Karşılama Yöneticisi rolüne dair yapılan açıklamada ise ücretsiz iade programının geliştirilmesi bilgisi yer alıyor.

Paylaşılan ilanlar ve bu sayede kısıtlı da olsa ortaya çıkan bilgiler, TikTok’un doğrudan Amazon’a rakip olabilecek konulara odaklandığını gösteriyor. Ancak TikTok’un ürün teslimatları için Amazon gibi kendi birimini oluşturmayacağı, kargolama işleri için şimdilik mevcut kargo ve taşımacılık firmaları ile çalışacağı da verilen bilgiler arasında.

TikTok’un e-ticaret ve platform-içi alışveriş arzusu

TikTok’un platform-içi ürün satın alma sistemiyle uzun süredir ilgilendiği; hatta bununla ilgili bazı özellikleri platforma dahil ettiği ve bunun üzerine çeşitli işbirlikleri sağladığı biliniyor.

TikTok içerik üreticileri için ABD’de kullanıma sunulan ve canlı alışveriş işlevi gören bir ürün öneri aracı, Shopify ile yapılan işbirliği sayesinde platforma entegre edilen alışveriş özelliği ve Birleşik Krallık özelinde hazırlanan ayrı bir alışveriş fonksiyonu bunlardan sadece birkaçı olarak biliniyor.

Sonuç olarak her ne kadar paylaşılan iş ilanları TikTok’un bu sektöre giriş yapacağını gösterse de, şirketin Amazon gibi bir e-ticaret devine doğrudan rakip olup olamayacağını zaman gösterecek. Ancak şimdiye kadar atılan bu adımların bile ortamı ısıtacağını; özellikle ABD’deki rekabeti alevlendireceğini söylemek mümkün.