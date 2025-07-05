4 eski Xiaomi telefonu için güncelleme desteği bitiyor

POCO C40, POCO F4, POCO X4 GT ve Redmi 10 5G artık güncelleme alamayacak.

Xiaomi'nin üç yıllık destek politikası sebebiyle bu modeller yeni Android sürümleri ve HyperOS yazılımlarına ulaşamayacak.

Bu da cihazların siber tehditlere karşı zamanla daha savunmasız hale gelmesine yol açacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, portföyünde yer alan dört eski akıllı telefon için güncelleme desteğini kesmeyi planlıyor. Bu modeller arasında POCO C40, F4, X4 GT ve Redmi 10 5G seçenekleri yer alıyor. Söz konusu cihazlar artık sistem yazılımı güncellemeleri için markanın daha fazla ilgi göstereceği cihazlar listesine girmiş durumda.

Genel olarak tüm modellerin 2022’de Çin alt markaları tarafından piyasaya sürüldüğünü ve ilk üçünün resmi olarak Haziran ayında sunulduğunu da hatırlamakta fayda var. Son model ise aynı yılın Temmuz ayında geldi. Tümümün uygun fiyatlarla orta ve giriş seviyesine hitap ettiğini de ekleyelim.

Xiaomi’nin bu hamlesi markanın zaman zaman portföyündeki ve yan kuruluşlarının birkaç modeli için desteği sonlandırması göz önüne alındığında pek de sürpriz değil. Şirketin daha önceki benzer girişiminde Xiaomi 11 Ultra, POCO F4 GT ve X4 Pro gibi modeller için güncelleme desteği resmen bitirilmişti.

Kullanıcıların şimdi ne yapması gerekecek?

Xiaomiui tarafından aktarılan bilgilere göre listede yer alan söz konusu modeller Temmuz 2025 itibarıyla “End‑of‑Life” (EOL) statüsüne giriyor ve resmi güncelleme desteği sona eriyor. Dolayısıyla bu kullanıcıların yeni Android ve HyperOS güncellemelerinden yararlanmaya devam etmek için yeni bir cihaza sahip olmaları gerekiyor.

Öte yandan bu cihazların yakında güvenlik yaması almayı da durduracağı söyleniyor. Bunun da cihazlarda potansiyel siber tehditlere yol açabileceği tahmin ediliyor.

Henüz yeni bir akıllı telefon satın almaya gücü yetmeyen ve yazılım konusunda deneyim sahibi olan kullanıcılar ise Custom ROM (LineageOS, Pixel Experience gibi) seçeneklerine yönelebilir.

Eylül ayında 6 cihaz için daha güncelleme desteği durdurulacak

Xiaomi’nin söz konusu planlarını takip etmesi ve önümüzdeki aylarda daha fazla cihaz için benzer bir hamlede bulunması bekleniyor. Örneğin resmi destek Eylül ayında aşağıda yer alan bir dizi model için sona erecek:

6 Eylül

POCO M5

23 Eylül