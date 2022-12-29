Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023 için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen organizasyon, her yıl Ocak ayında Las Vegas, Nevada’da düzenleniyor. 5 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan etkinlik, 8 Ocak’a kadar devam edecek ve dünya genelinde birçok ünlü marka, yenilikçi ürünlerini bu organizasyonda kullanıcılarına tanıtacak. Bu markalardan bir tanesi de Samsung olacak. Güney Koreli teknoloji devi, Samsung Bespoke Refrigerator Family Hub Plus adlı yeni buzdolabı ile etkinlikte boy gösterecek.

CES 2023 öncesi pek çok markanın yaptığı gibi, Samsung da yeni ürünlerini etkinliğe günler kala hayranlarına duyurmaya başladı. Şirketin en yeni buzdolabı modeli olan Family Hub Plus, 32 inç dokunmatik ekranı ve ilgi çekici özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. CES’e damgasını vurmaya aday olan bu ürün, şık tasarımı ve işlevsel detaylarıyla hayranlık uyandırdı.

Samsung yeni buzdolabı modeli ile CES 2023’e damgasını vuracak

Las Vegas’taki CES 2023 etkinliğinde yeni ev aletlerini tanıtacak olan Samsung Electronics, Bespoke Refrigerator Family Hub Plus adını verdiği buzdolabı ile şimdiden büyük bir ilgi gördü. Oldukça geniş bir dokunmatik ekrana sahip olan bu cihaz, 32 inç diyagonal ekranı ve 1080p Full HD çözünürlük kalitesiyle etkileyici bir deneyime kapı aralıyor. Buzdolabının, temel fonksiyonları haricinde bir televizyon olarak da işlev göstereceği belirtiliyor.

Eski buzdolabı modellerinde, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alan Samsung şirketi, daha büyük bir ekran geliştirerek tüketicilerin beklentisine yanıt verdi. Picture-in-picture moduna izin veren buzdolabı modeli, kullanıcıların diledikleri zaman pratik bir şekilde yemek tarifleri aramasına ve aynı zamanda yemek yaparken hoşuna giden müzikleri dinlemesine olanak tanıyor. Diğer cihazlar ile oldukça kolay biçimde uzaktan kontrol imkanı sağlanan cihazdan YouTube, TikTok ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarına da giriş yapmanız mümkün kılınıyor.

Samsung Electronics, 32 inçlik dokunmatik ekranı bir sanat eserine dönüştürmenize de olanak tanıyor. Bespoke Atelier uygulaması sayesinde ekran, bir tür dijital resim çerçevesine dönüştürülebiliyor. Öte taraftan SmartThings hizmeti aracılığıyla, bağlı olan diğer cihazları bir widget sayesinde izleyip takip edebiliyorsunuz.

OneDrive ve Google Fotoğraflar gibi bulut depolama platformları ile entegre bir şekilde çalışan Samsung Bespoke Refrigerator Family Hub Plus buzdolabı modeli, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve belirli bölgelerde Amazon Your Essentials üzerinden mutfak ürünü sipariş etmenize izin veriyor.

Bespoke Refrigerator Family Hub Plus adlı yeni Samsung buzdolabı ile beraber pek çok yenilikçi cihaz, CES 2023 etkinliğinde karşımıza çıkacak. 5 Ocak 2023’te başlayacak olan tüketici elektroniği fuarı, bizleri heyecan dolu ürünler ile buluşturacak.