YouTube Premium abonelik fiyatları sessiz sedasız zamlandı

YouTube, ABD pazarında kullanıcılara önceden haber vermeden Premium abonelik ücretlerinde ani bir artışa gitti.

Bireysel, aile, öğrenci ve Lite paketlerini kapsayan zam dalgasıyla birlikte bireysel plan aylık 15,99 dolara, aile planı ise 26,99 dolara ulaştı.

Resmi bir duyuru yapılmamasına ve artan maliyetlere tepki gösteren çok sayıda abone, platformdaki üyeliklerini sonlandırmayı planlıyor.

Popüler video paylaşım platformu YouTube, Premium hizmeti için talep ettiği ücretlerde sessiz sedasız yeni fiyat artışına imza attı. Kullanıcılar, şirket tarafından gönderilen e-postalar ile bireysel ve aile planlarında yaşanan ciddi artışlardan haberdar olabildiler. Android Authority’nin haberine göre firma, ABD pazarında en son Temmuz 2023 tarihinde fiyatları yukarı çekmişti.

YouTube Premium fiyatları ne kadar oldu?

Piunikaweb’in haberine göre, çok sayıda Reddit kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda, YouTube Premium Bireysel planının aylık ücreti 13,99 dolardan 15,99 dolara yükseldiği belirtildi. Yıllık ödeme seçeneğini tercih eden aboneler için ise fiyat 139,99 dolardan 159,99 dolara çıkıyor. Zam dalgası yalnızca bireysel paketle sınırlı kalmadı.

Aile ve öğrenci paketleri de zamdan nasibini aldı

Platformun sunduğu Aile paketi aylık 22,99 dolardan 26,99 dolara tırmandı. Premium Lite sürümünün aylık ücreti de 7,99 dolardan 8,99 dolara ulaştı. Öğrenci planını kullananlar da benzer şekilde aylık 7,99 dolar yerine 8,99 dolar ödemek zorunda kalacak.

Öte yandan bu fiyatlandırmaların Android cihazlar ve web üzerinden yapılan abonelikler için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Apple’ın uygulamalardan aldığı komisyonlar sebebiyle Bireysel planın aylık maliyeti 20,99 dolar seviyesine ulaşıyor.

Kullanıcılar iptal seçeneğini değerlendiriyor

Şirket genellikle fiyat artışlarını abonelerine e-posta göndermeden önce resmi yollarla duyurmayı tercih ediyordu. Ancak bu kez herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı bildirildi. Artan fiyatların bütçelerini aştığını veya servisin artık eskisi kadar değer sunmadığını belirten birçok Reddit kullanıcısı da aboneliklerini iptal etmeyi ciddi şekilde düşünmeye başladıklarını aktardı.

Türkiye’de de zam gelecek mi?

YouTube’un zam kararı ABD pazarında uygulandığından ötürü Türkiye’deki kullanıcılar fiyat artışları ile karşılaşmayacaklar. Ülkemizdeki güncel YouTube Premium üyelik ücretleri şu şekilde:

Premium Lite: 49,99 TL

49,99 TL Öğrenci: 52,99 TL

52,99 TL Bireysel: 79,99 TL (Yıllık 799,99 TL)

79,99 TL (Yıllık 799,99 TL) Aile: 159,99 TL

YouTube Premium servisini satın alan kullanıcılar, ne uygulama içerisinde ne de videolarda herhangi bir reklamla karşılaşmıyor. Arka planda oynatma ve çevrim dışı izleme için indirme gibi özelliklerin de kilidini açan hizmet, Spotify ve Apple Music’e alternatif olarak sunulan YouTube Müzik platformunu da abonelerine sunuyor.