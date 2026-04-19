    The Super Mario Galaxy Movie gişede 747 milyon dolar hasılata ulaştı

    The Super Mario Galaxy Movie vizyondaki üçüncü hafta sonunda da rekor hasılatla ABD gişesinde zirvesindeki yerini koruyor.
    The Super Mario Galaxy Movie sinema filmi
    Reklam
    • The Super Mario Galaxy Movie, ABD'deki üçüncü hafta sonunda 35 milyon dolar daha kazanarak bölgesel hasılatını 355,2 milyon dolara yükseltti.
    • Dünya genelinde elde edilen hasılat toplamı ise 747,5 milyon dolar oldu.
    • Nintendo'nun popüler kahramanı, şu an itibarıyla 2026 yılının en çok kazanan filmi olmayı başardı.

    The Super Mario Galaxy Movie filmi üçüncü hafta sonunda da ABD gişelerinde zirvedeki yerini korumayı başardı. Popüler video oyunundan sinema perdelerine uyarlanan film, hasılatına 35 milyon dolar daha ekledi. Böylelikle 20,5 milyon dolarla ikinci sırada yer alan Project Hail Mary’nin açık ara önüne geçti.

    Universal ve Illumination imzasıyla gişede boy gösteren film, eleştirmenlerden gelen ılımlı tepkilere rağmen 2026 yılının şimdiye kadarki en büyük gişe başarısı olarak kendini bir kez daha kanıtladı.

    Reklam

    Variety’nin haberine göre izleyicilerden olumlu notlar gelirken, film şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde 355,2 milyon dolar ve dünya genelinde 747,5 milyon dolar hasılat elde etti.

    Super Mario Galaxy The Movie bugüne kadar 2026 yılının en yüksek hasılat elde eden filmi oldu. Böylelikle yapım, 2023 yılında dünya çapında 1,36 milyar dolarla gösterimini kapatan Super Mario Bros. The Movie’nin izinden giderek milyar dolarlık kilometre taşına ulaşmaya ve hatta onu aşmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.

    Super Mario Galaxy The Movie konusu

    Super Mario Galaxy The Movie konusu Mario ve Luigi kardeşlerin Mantar Krallığı’nın çok ötesinde, uzayın derinliklerinde kozmik maceralarına odaklanıyor. Kahramanlarımız, Luma’ların koruyucu annesi olan galaktik prenses Rosalina ile tanışıyor ve olaylar gelişiyor.

    Super Mario Galaxy The Movie

    Super Mario Galaxy The Movie animasyon filminin seslendirme kadrosunda Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Brie Larson, Benny Safdie, Keegan-Michael Key, Donald Glover, Glen Powell ve Luis Guzmán gibi isimler yer alıyor.

    98 dakika uzunluğunda olan yeni Süper Mario filmi Aaron Horvath ve Michael Jelenic tarafından yönetildi. Matthew Fogel tarafından senaryosu kaleme alınan yapım, Shigeru Miyamoto (Nintendo) ve Chris Meledandri (Illumination) yapımcılığında hayata geçirildi.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    Yorum Yazın

