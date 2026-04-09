    Instagram “Genç Hesapları” özelliği Türkiye’de: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor

    Instagram, Türkiye’deki 18 yaş altı kullanıcıları otomatik olarak "Genç Hesapları" sistemine taşıyarak daha güvenli bir deneyim sunacak.
    Genç Instagram kullanıcıları için neler değişecek?
    • Meta gençlerin sosyal medya güvenliğini artırmak adına tedbirlerini sıkılaştırıyor.
    • Şirket, Instagram'ın "Genç Hesapları" özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu.
    • Yeni özellik kapsamında 16 yaş altındaki kullanıcılar ayarları değiştirmek için ebeveyn onayına ihtiyaç duyarken, 18 yaş altındakiler ise otomatik olarak kısıtlı profile geçecek.

    Meta dünya genelinde çocuklara yönelik güvenlik önlemlerini genişletmeye başladı. Son olarak şirket, Instagram platformunda “Genç Hesapları” özelliğini Türkiye’deki kullanıcıların erişimine sunuyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altındaki kullanıcılar için platformda yepyeni bir dönem başlıyor.

    Meta’nın bu hamlesi, platformda yer alan çocukların daha korunaklı bir hizmetten yararlanması adına bazı kısıtlamalar içeriyor. Ebeveyn denetimini merkeze alan bu güncellemeyle birlikte genç kullanıcılar artık yalnızca takip ettikleri kişilerden mesaj alabilecek. Hassas içeriklere erişim ise sistem tarafından otomatik bir şekilde engellenecek.

    Yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altındaki kullanıcılar için hesaplar artık varsayılan olarak gizli tutulacak. Yalnızca onaylı takipçiler söz konusu hesapların paylaşımlarını görüntüleme şansına sahip olacak.

    Bununla birlikte genç kullanıcılar yalnızca halihazırda takipleştikleri kişilerden mesaj alabilecek. Takip edilmeyen hesaplardan gelen mesaj istekleri sistem tarafından otomatik bir şekilde tespit edilerek engellenecek.

    Öte yandan Hassas İçerik Kontrolü özelliği gençler için en kısıtlayıcı ayara getirilecek. Bu sayede Keşfet ve Reels bölümlerinde olumsuz içeriklerin görünmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

    Instagram platformu gece 22:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında bildirimler otomatik olarak sessize almaya başlayacak. Aynı zamanda 60 dakikayı aşan kullanımlarda uygulamadan çıkma uyarısı gerçekleştirilecek.

    Tüm bunların yanı sıra 16 yaşından küçük kullanıcılar, kısıtlı ayarları esnetmek isterse ebeveynlerinden dijital onay almak zorunda kalacak. Ebeveynler gençlerin kimlerle mesajlaştığını ve hangi ilgi alanlarını seçtiğini görme hakkına sahip olacak.

    Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil konuyla ilgili şunları söyledi:

    “Bu yeni korumaların Türkiye’de kullanıma sunulmasıyla birlikte, ebeveynlerin gençlerin güvenliğine ilişkin endişelerine yanıt verme konusunda anlamlı bir adım daha atıyoruz. 13+ film derecelendirme sisteminin bilinen standartlarından ilham alarak, Türkiye’deki gençler için daha güvenli ve yaşlarına daha uygun bir deneyim sunmayı, aynı zamanda ebeveynlere çocuklarının dijital yolculuklarını desteklemeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlamayı amaçlıyoruz.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

