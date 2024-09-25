Xiaomi sürpriz şekilde ortaya çıkan Snapdragon 8s Gen 4 çipini test ediyor

Qualcomm yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4 çipini çok yakında piyasaya duyuracak. Xiaomi 15 serisi de dahil olmak üzere yılın en iddialı bazı Android telefonlarında donatılacak olan bu mobil işlemci için geri sayım başlarken, Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

SM8735 model numarasına sahip yeni çip, halihazırda Xiaomi’nin de aralarında bulunduğu büyük markalar tarafından test ediliyor. Çinli teknoloji devinin HyperOS yazılımından Gizmochina internet sitesinden elde edilen bazı bilgiler sayesinde, yeni yonga setinin şu anda aktif değerlendirme altında olduğunu doğrulanıyor.

Snapdragon 8s Gen 4, Redmi Turbo 4’te yer alacak

Qualcomm’un yeni yonga setinin aniden ortaya çıkışı büyük bir dikkat topladı, Şirketin henüz Snapdragon 8 Gen 4’ü resmi olarak duyurmadan önce ortaya çıkan yeni çip, ana modelin biraz daha sınırlandırılmış, fakat yine yüksek bir performansa ev sahipliği yapacak bir sürümü olarak karşımıza çıkacak.

Yakın zaman önce IMEI veritabanında ortaya çıkan Redmi Turbo 4, muhtemelen Snapdragon 8s Gen 4 çipiyle gelecek. Cihazın selefi olan Redmi Turbo 3 modelinin de zaten Snapdragon 8s Gen 3’ü kullandığı biliniyor. Dolayısıyla Redmi Turbo 4’ün yeni Snapdragon 8s Gen 4’ü benimseyerek aynı yolu izleyebileceği görülüyor.

Snapdragon 8s Gen 4, Snapdragon 8 Gen 3’e yakın bir performans sunabilir

Snapdragon 8s Gen 4 çipinin önceki versiyona göre ne gibi iyileştirmeler getireceği henüz belli olmasa da bu yonga setiyle ilgili kullanıcıların beklentisi şimdiden oldukça yüksek bir durumda. Snapdragon 8s Gen 3’ün Snapdragon 8 Gen 2’ye göre oldukça benzer bir performans sunduğu biliniyor.

Dolayısıyla yeni çipin de mevcut Snapdragon 8 Gen 3’ün performansıyla rekabet etmesi muhtemel görünüyor. Fakat yine de bu konuda somut ayrıntılara sahip olmak için henüz erken. Qualcomm şirketi şimdilik bu konuda resmi bir bilgi paylaşmadı.

Snapdragon 8s Gen 4 çipi ile ilgili şimdilik kesin olan tek detay, işlemcinin Xiaomi tarafından SM8735 model numarasıyla aktif test aşamasında olduğu olarak belirtiliyor. Yüksek bir performansa ev sahipliği yapması beklenen akıllı telefon modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki ya siz Xiaomi tarafından test edilen Snapdragon 8s Gen 4 çipinden neler bekliyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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