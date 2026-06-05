Xiaomi 18 Pro arkadaki ikinci ekranıyla fark yaratacak

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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 18 Pro için heyecan verici ilk iddialar ortaya çıktı.

Sızıntılara göre cihaz, selefinde yer alan arka ekran teknolojisini daha da iyileştirecek.

Yeni panel, eski nesle kıyasla çok daha büyük ve yüksek çözünürlüklü olacak.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeliyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Üst düzey özelliklerle donatılacak Xiaomi 18 Pro cihazı, iddialara göre arka tarafta yer alacak ikinci ekranıyla fark yaratmaya hazırlanıyor.

Söylentilere göre cihaz, geçen yılki Xiaomi 17 Pro modelinden daha iddialı bir arka ekranla gelecek. Güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, selefinde bulunan 4 inçlik ekrandan daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekranla karşılaşacağımıza işaret ediyor.

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Xiaomi 18 Pro’nun arka ekranı neler sunacak?

GSMArena’nın haberine göre amiral gemisi telefonun ikinci ekranı, Xiaomi 17 Pro’nun mevcut 2,7 inçlik boyutundan 4 inçe çıkarak önemli ölçüde büyüyecek. Bunun yanı sıra ekran, önemli teknik iyileştirmeler de alacak. Bunlardan ilki çözünürlük olacak. Bu da panel alanındaki artışa rağmen piksel yoğunluğunda bir artışa yol açacak.

Bunun dışında kaynaklar, daha yoğun bir parlaklığın yanı sıra daha yuvarlak köşelere sahip farklı bir tasarım göreceğimizi belirtiyor. Bununla birlikte en çok dikkat çeken özellik, Galaxy S26 Ultra’dan kopyalanan bir özellik olan gizlilik ekranı seçeneği olacak.

Bu çözümün yalnızca ana ekranda mı kullanılacağı, yoksa arka tarafta da mı uygulanacağı belirsiz durumda. Ayrıca kullanılacak teknolojinin donanım tabanlı olup olmayacağı konusunda da kesin bir bilgi bulunmuyor.

İddialara göre Xiaomi 18, 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinden oluşması beklenen yeni akıllı telefon ailesi, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro çipleriyle donatılacak.

Merakla beklenen cihazlar, devasa silikon-karbon piller ve kutudan çıktığı gibi Android 17 işletim sistemi de dahil olmak üzere yüksek performanslı donanım vaat edecek.

Cihazların, Qualcomm’un üst düzey platformlarının piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, öncelikle Çin’de olmak üzere Eylül veya Ekim aylarında tanıtılması bekleniyor. İlerleyen süreçte modellerin Türkiye’de de satışa çıkacağı tahmin ediliyor.