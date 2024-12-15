Uykusuzluğun zararları: 25 yıl sonra vücudunuzda neler olacak?

Bilim insanları, uykusuzluğun zararlarını Project Hannah isimli 3D model üzerinden gösteriyor.

Hannah, az uyumanın 25 yıl sonra vücudumuza ne gibi zararlar vereceğini gözler önüne seriyor.

İngiliz bilim insanları Hannah ile aynı kaderi yaşamak istemeyenler için çözüm önerilerini paylaşıyor.

Uykusuzluğun uzun vadede vücudunuza ne gibi zararlar verebileceğini hiç düşündünüz mü? “Yalnızca birkaç saat uyusam yeter” diye düşünüyorsanız, bir an önce bu tutumdan vazgeçmeniz ve gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor. Bilim insanları uykusuzluğun hem bedenimize hem de ruhumuza verdiği büyük zararları gözler önüne serdi.

İngiliz bilim adamları, Bensons for Beds ve uyku uzmanı Dr. Sophie Bostock tarafından yaratılan korkunç bir 3D model olan Project Hannah büyük bir dikkat topladı. Kurgusal bir karakter olan Hannah, günde yalnızca 6 saat uyuyan insanların vücudunda ne gibi değişiklikler olacağını tüm detaylarıyla gösterdi.

Project Hannah, uykusuzluğun yarattığı etkileri ortaya koyuyor

Daily Mail tarafından aktarılan bilgilere göre Hannah, 20’li yaşlarından beri kronik uyku yoksunluğu çeken 45 yaşındaki kurgusal bir kadın karakter olarak tanıtılıyor. Kronik sırt ağrısı, saçların incelmesi ve kellik, sarkan cilt ve gözlerin altındaki kırmızı torbalar, şişmiş bacaklar, kol ve bacaklardaki kasların incelmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflaması, onu sık sık enfeksiyonlara yatkın hale getiriyor.

Dr. Sophie Bostock’a göre bu kurgusal karakter, uyku eksikliğinin sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan 19 bilimsel çalışmaya dayanıyor. Dikkat çeken çalışma, bozulmuş sirkadiyen ritimlerin ve kronik uyku eksikliğinin vücudu nasıl yok ettiğinin en iyi örneği olarak nitelendiriliyor.

Akıllı telefonlar ve çeşitli modern teknolojiler insanların geç uyanmasına neden oluyor. İnsanlar ihtiyaç duyduklarından daha az uyuyor ve bu eğilim gittikçe daha da kötüleşiyor. Ortalama olarak Britanyalılar gecede yalnızca 6 saat uyuyor. Fakat uzmanlar bu sürenin 7 ila 9 saat arasında olmasını öneriyor.

Az uyumanın 25 yıla yansıyan etkileri

Uyku eksikliği yaşayan insanların vücudunda gözlemlenen etkiler Project Hannah üzerinden gösterildi. Bu unsurların başında kilo değişimi geldiği görüldü. Hannah’nın göbeğinin biraz çıkıntılı olması, iştahtan sorumlu olan leptin ve ghrelin hormonlarının dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Bunun sebeplerinden birinin de geceleri aşırı yemek yemeden geldiği belirtiliyor.

Öte yandan uyku eksikliğinin hafıza kaybına da yol açtığı söyleniyor. Beynin anıların oluşturulmasından sorumlu kısmı hipokampus bu durumdan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bu durum insanların hem kısa hem de uzun süreli hafıza bozukluğuna yol açıyor.

Az uyumanın diğer etkileri arasında ise bağışıklık sisteminin bozulması ve sırt ağrısı gibi unsurlar geliyor. Sürekli yorgunluk nedeniyle egzersiz yapma enerjinizin alabileceği, bunun da duruş bozukluğuna ve kronik sırt ağrısına etken olabileceği aktarılıyor.

Bu durumdan nasıl kaçınılır?

Uzmanlara göre sağlıklı bir uyku için insanların günde 7 ila 9 saat arasında uyuması gerekiyor. Hatta hafta sonları bile insanların yine aynı saatte yatıp kalkmaları gerektiği vurgulanıyor.

Uykudan yarım saat önce teknolojik cihazlardan kaçınılması gerektiği söylenirken, aynı zamanda kullanıcıların fiziksel egzersiz yapmayı da aksatmamaları gerektiği ifade ediliyor.

Dr. Sophie Bostock son olarak çalışmayla alakalı şu sözlere yer veriyor: “Uyku, sağlığı ve uzun ömürlülüğü korumanın anahtarıdır. Düzenli bir uyku programı tüm vücut sistemlerinin işleyişini iyileştirir.”