Twitter Blue servisi iPhone’lar için 11 dolar, web için 7 dolar olabilir

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından en çok konuşulan değişiklerden biri, kullanıcılara mavi tık imkanı sunan Twitter Blue servisi olmuştu. İlk olarak iPhone kullanıcıları için aktif edilen servisin fiyatı ise 8 dolar olarak belirlenmişti. Ancak son gelişmelere göre fiyatlarda bir değişik yapılacak gibi görünüyor.

The Information’ın haberine göre Twitter, mavi tik imkanı sunan Twitter Blue servisini iPhone’larda 11 dolara, web platformu üzerinden ise 7 dolara satmayı planlıyor. Fiyat güncellemesinin ardında ise Apple’ın uygulama-içi satışlardan aldığı %30’luk pay olduğu ifade ediliyor.

İlk olarak 20 dolar olacağı söylenen, daha sonra ise gelen tepkiler üzerine ilk olarak sadece iPhone kullanıcılarına sunulmak üzere 8 dolardan satışa sunulan Twitter Blue servisi, mavi tik karmaşası sebebiyle geçici olarak durdurulmuş, bu karmaşanın çözülmesinin ardından yeniden kullanıma sunulacağı belirtilmişti. Bu esnada Twitter’ın sahibi Elon Musk ise Apple’ın uygulama-içi satışlardan aldığı payları eleştirmişti. iPhone’lar için Twitter Blue servisinde yapılacak fiyat güncellemesinin ardındaki sebebin ise Apple’ın aldığı bu pay olduğu belirtiliyor.

Daha önce Spotify gibi bazı servisler de iPhone’daki üyelik fiyatlarını diğer cihazlardaki üyelik fiyatlarına göre biraz daha yüksek tutmuştu. Kullanıcılar ise bunu oldukça adaletsiz bulmuş; ancak bu fiyat farklarının ardında Apple’ın uygulama-içi satışlardan aldığı %30’luk pay olduğu anlaşılmıştı.

Twitter Blue’daki bu fiyat değişikliğinin, Twitter’ın sahibi Elon Musk ile Apple CEO’su Tim Cook’un Apple Park’ta yaptığı görüşmenin ardından geldiğini de belirtmek gerekiyor. Elon Musk, görüşmenin iyi geçtiğini ve bugüne kadar iki şirket arasında yaşanan gerginliğin yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ifade etmişti.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022