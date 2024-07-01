Türkiye’de de satılacak Samsung Galaxy A06’nın özellikleri açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğine odaklanmış durumda. 10 Temmuz’da Paris kentinde düzenlenecek olan organizasyonda şirketin yeni katlanabilir telefon ve giyilebilir teknoloji ürünleri piyasaya sunulacak. Etkinlik ile ilgili çalışmalar devam ederken, şirketin bir yandan da yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A06 cihazının özellikleri ortaya çıktı.

Türkiye pazarında da satışa sunulması beklenen uygun fiyatlı Samsung telefonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Başlangıç segmentinde tüketicilere hitap edecek ürün, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy A05 modelinin halefi olarak duyurulacak. Yeni sertifikalar alan ve bu sayede teknik özellikleri ortaya çıkan Galaxy A06 modelinin selefine göre pek de önemli değişiklikler içermeyeceği anlaşıldı. İşte cihazla ilgili bilinen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy A06 özellikleri Geekbench’te görüldü

MySmartPrice’ın haberine göre merakla beklenen Samsung Galaxy A06’nın teknik özellikleri Geekbench platformunda ortaya çıktı. Geekbench’te yer alan bilgilere göre cihaz selefi olan Galaxy A05 ile aynı işlemciye sahip olacak. MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 çipiyle donatılacak olan ürün, muhtemelen performans anlamında selefinden daha büyük bir verim sağlamayacak. Bu anlamda telefon ne yazık ki tüketicileri hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Galaxy A05 ile oldukça benzer bir donanıma ev sahipliği yapacağı ortaya çıkan Samsung Galaxy A06, tıpkı selefinde olduğu gibi 6 GB RAM kapasitesiyle kullanıcılara hizmet verecek. Samsung’un bütçe dostu yeni telefonu Google tarafından geliştirilen Android 14 işletim sistemi ile çalışacak. RAM ve işletim sistemi ile ilgili bilgilerin Geekbench’te doğrulandığını hatırlatmakta yarar var.

Doğrulanan bilgilerin yanı sıra Samsung Galaxy A06 özellikleri ile ilgili birçok sızıntı iddiası da karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin A serisi akıllı telefon ailesine dahil edeceği yeni uygun fiyatlı model HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç ekranla gelecek. Arka tarafta 50 MP + 2 MP yapılandırmasıyla çift kamera kurulumu sunulacak. Telefonun ön kısmında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak. Kullanıcı dostu bir batarya deneyimi sağlayan ürün 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılacak.

Söylentilere göre Samsung Galaxy A06’nın fiyatı yaklaşık 100 Euro seviyesinde olacak. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 3 bin 500 TL’ye tekabül ediyor. Ancak Samsung’un resmi internet sitesinde Galaxy A05’in Türkiye fiyatı 7 bin 99 TL olarak görülüyor. Muhtemelen yeni model de bu fiyatlardan alıcılara hitap edecek.

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