Orta seviye telefonlar için MediaTek Dimensity 7450 ve 7450X duyuruldu

Her iki işlemci de TSMC'nin 6nm üretim süreciyle geliştirildi ve gelişmiş 5G modem desteğiyle hizmet veriyor.

MediaTek, orta seviye akıllı telefon pazarına hitap etmek amacıyla yeni mobil yonga setlerini resmen duyurdu. Şirket, ürün kataloğuna 5G destekli iki yeni seçenek daha ekledi. Bu çipler Dimensity 7450 ve 7450X olarak karşımıza çıkıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen yeni yonga setlerinin, özellikle de fiyat-performans odaklı akıllı telefon modelleri için biçilmiş kaftan olacağı vurgulanıyor. Güncel bağlantı standartlarını destekleyen çipler, günlük kullanımda ve yoğun grafik işlemlerinde ideal bir deneyim ortaya koyuyor.

Dimensity 7450 ve 7450X özellikleri belli oldu

MediaTek’in iki yeni çipi de benzer bir yapılandırmaya sahip. Performans için maksimum 2,6 GHz’de çalışan 4 adet Cortex-A78 çekirdeği ve enerji verimliliği için 4 adet Cortex-A55 çekirdeği içeren big.LITTLE sekiz çekirdekli form faktörüyle geliyor. Bunlara ek olarak entegre Arm Mali-G615 MC2 GPU da mevcut.

Yapay zeka alanında her iki çipin de markanın 6. nesil NPU’suna sahip olduğu doğrulandı. Bu da yapay zeka kamera fonksiyonları gibi görevlerde yüzde 7’lik bir verimlilik artışı vaat ediyor. Bu sayede yapay zekayı müşterileri için önemli bir farklılaştırıcı unsur olarak kullanan cihazlara fayda sağlıyor.

MediaTek Dimensity 7450 ve 7450X çiplerinde 200 MP’ye kadar kameralarla uyumlu olan ve hassas gürültü azaltma desteği mevcut. Ayrıca yüz algılama ve videoda HDR için gelişmiş donanım mekanizmalarıyla görüntü kalitesini artırmayı vaat eden entegre Imagiq 950 ISP bulunuyor. Ek ışık yoğunluğu verilerini korumak için Google Ultra HDR desteği de sunuyor.

Oyunseverler için MediaTek Adaptive Gaming 3.0 teknolojisi sayesinde gelişmiş performans vaat ediliyor. Bu teknoloji, çalışma koşullarını ve cihaz durumunu gerçek zamanlı olarak izleyerek, pil verimliliğini en üst düzeye çıkarırken istikrarlı kare hızlarını korumak için görsel kalite ve performans arasında otomatik olarak bir denge sağlamayı amaçlıyor.

Son olarak Gizmochina’dan gelen bilgilere göre MediaTek Dimensity 7450X yonga setinin ilk olarak önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi planlanan Motorola Razr 70 modelinde kullanılacağı iddia ediliyor.