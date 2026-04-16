ETS 2 için dev Türkiye DLC’si: Soul of Anatolia duyuruldu

Reklam

SCS Software, ETS 2 için Soul of Anatolia (Anadolu'nun Ruhu) DLC'sini tanıttı.

Yeni harita genişletmesi, oyunseverleri İstanbul'dan başlayarak İç Anadolu ve Akdeniz'e taşıyor.

Paket ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev yapıların yanı sıra Tuz Gölü ve Antalya sahilleri gibi ikonik noktaların da yer alması bekleniyor.

SCS Software, Euro Truck Simulator 2 için uzun yıllardır merakla beklenen Türkiye DLC’sini resmen duyurdu. Soul of Anatolia adı verilen yeni DLC paketi, Türkiye’nin Avrupa yakası dışındaki topraklarını kapsayan geniş bir haritayla karşımıza çıkıyor.

ETS 2’ye gelecek yeni DLC paketi, halihazırda oyunda mevcut olan Road to the Black Sea içeriğinin üzerine inşa edilecek. Oyun, Anadolu topraklarının kalbine uzanan devasa bir yol ağıyla ülkemizdeki oyunseverleri eğlenceli bir maceraya davet edecek.

Reklam

Soul of Anatolia DLC’si neler sunuyor?

Euro Truck Simulator 2 için duyurulan yeni Soul of Anatolia (Anadolu’nun Ruhu) adlı DLC paketi İstanbul’un hareketli sokaklarından başlayarak Ankara’ya, oradan da paketin doğu sınırı olan Aksaray’a kadar uzanan geniş bir harita sunacak. Güneyde ise Antalya ve Alanya gibi turizm merkezleri rotaya dahil olacak.

Bununla birlikte ETS 2, Türkiye’nin stratejik köprüleri olan 1915 Çanakkale, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü de oyunda bulunacak. Batıdaki huzurlu zeytinliklerden Akdeniz’in parıldayan sularına, sarp dağ geçitlerinden Tuz Gölü’nün düzlüklerine kadar ülkemizin zengin atmosferi oyuna yansıtılacak.

Öte yandan oyunun Coaches DLC ile uyumlu bir şekilde çalışacağının altı çiziliyor. Bu sayede oyuncular Türkiye’nin şehirler arası yolcu taşımacılığı kültürünü otobüslerle deneyimleme imkanına sahip olacak.

ETS 2 için Soul of Anatolia ne zaman çıkacak?

Fakat ne yazık ki Euro Truck Simulator 2 için gelecek Soul of Anatolia DLC paketinin çıkış tarihi biraz geç olacak. SCS Software ekibinin mevcut planlamasına göre 2026 yılında İzlanda, 2027 yılındaysa İrlanda DLC’leri oyuna eklenecek.

Bu nedenle şirket, yoğun takvim programında sıkışmamak adına Soul of Anatolia’yı en erken 2028 yılında piyasaya sürecek. Şu anda DLC’yi Steam’den istek listenize ekleyebilirsiniz.