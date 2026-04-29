Steam Controller özellikleri açıklandı: TMR sensörler ve Grip Sense geliyor

Yeni Steam Controller'ın teknik özellikleri resmen açıklandı.

Cihaz, TMR manyetik analog kolları ve kapasitif Grip Sense teknolojisiyle geliyor.

35 saat pil ömrüne sahip 8.39 Wh bataryayla gelen kontrolcü, hem alıcı hem şarj standı olan Puck ünitesiyle karşımıza çıkıyor.

Valve, 4 Mayıs’tan itibaren 99 Euro fiyatla satışa sunacağı Steam Controler’ın detaylı teknik özeliklerini duyurdu. Merakla beklenen cihaz, TMR teknolojisine sahip analog çubuklar, dokunsal motor, çift dokunmatik yüzey ve yeni Grip Sense ile donatılacak olan oyun kumandasının gelişmiş bileşenlerine ışık tutuyor.

Steam Controller ayrıca entegre bir bataryaya enerji sağlayan ve otuz beş saate kadar pil ömrü sunabilen, ilginç bir manyetik terminal olan Puck aracılığıyla şarj çözümüne de sahip olacak.

Steam Controller teknik özellikleri

Valve, geleneksel kontrolcülerin en büyük sorunlarından biri olan analog kaymasına TMR manyetik sensörlerle çözüm sağlıyor. Şirket ayrıca kızılötesi LED’ler üzerinden yeni VR sistemleriyle uyumluluk da getiriyor.

Steam Controller’ın teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Kontroller ve girişler

Geleneksel kontroller A/B/X/Y düğmeleri D-pad (yön tuşları) Sol ve sağ analog tetikleyiciler Sol ve sağ omuz düğmeleri Görünüm ve Menü Düğmeleri Steam Düğmeleri ve Hızlı Erişim Menüleri Sapta 4 adet yapılandırılabilir düğme

TMR Kapasitif dokunmatik algılama özelliğine sahip 2 adet büyük manyetik TMR

Dokunsal teknoloji 4 dokunsal motor 2 adet LRA haptik motorlu dokunmatik yüzey 2 adet yüksek performanslı LRA haptik motorlu (titreşimli) tutamaklar

Dokunmatik yüzey Dokunsal geri bildirim özelliğine sahip iki adet 34,5 mm dokunmatik yüzey Tıklama kuvvetini ayarlamak için basınç hassasiyeti

Jiroskop 6 eksenli IMU

Kavrama hissi Tutma yerlerinin arka tarafında 2 kapasitif alan mevcut



Bağlantı

Steam Controller Puck 2,4 GHz kablosuz bağlantı Uçtan uca ortalama gecikme süresi ~8 ms (5 m mesafeden ölçülen 4 ms yoklama süresi). Puck başına en fazla 4 kontrol cihazı USB-C kablosuyla bilgisayara bağlanın. Bluetooth (minimum 4.2, 5.0 veya üzeri önerilir) USB-C üzerinden kablolu bağlantı



Pil

Batarya ve şarj Steam Controller Puck ve USB-C üzerinden şarj 8,39 Wh lityum iyon pil 35 saatten fazla oyun süresi (Steam Frame etkinleştirildiğinde bu süre azalıyor)



Boyutlar ve ağırlık

Boyutlar Steam Controller: 111 × 159 × 57 mm Steam Controller Puck: 50×28×9 mm

Ağırlık 6 eksenli IMU Steam Controller: 292 gram Steam Controller Puck: 16 gram

