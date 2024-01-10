Sony, CES 2024’te PlayStation 5 Slim için yeni renklerini tanıttı

Japon teknoloji devi Sony, CES 2024 etkinliğinde yeni PlayStation 5 Slim renkleri ile karşımıza çıktı. Volkanik kırmızı, gümüş ve kobalt mavisi renk seçenekleriyle gelen oyun konsolu, zarif metalik kaplamalarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Üç yeni renk seçeneğiyle PlayStation 5 Slim modelini genişleten cihaz, oyunseverlerin oldukça ilgisini çekti. İlerleyen haftalarda resmi olarak dünya çapında satışa sunulacağı tahmin edilen model, tamamen mat görünümüyle standart beyaz PS5 Slim’lerden ayrılıyor.

PlayStation 5 Slim cihazının göz alıcı yeni renkleri sergilendi

The Verge’nin aktardığı bilgilere göre son derece estetik bir şık bir görünüme sahip olan bu tasarımlar, muhtemelen yakında dördüncü bir renk seçeneğine daha ev sahipliği yapacak. Seride yer alan mavi, gümüş ve kırmızı renklerin yanına bir de siyah tasarımın dahil olacağı tahmin ediliyor.

CES 2024’te duyurulan bu renk opsiyonları, şirketin tüketiciler için daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olmasına katkıda bulunuyor. Böylece kullanıcılar, istedikleri şık renklerde konsollarda oyun keyfinin tadına varabilecek.

Tüketicilerin isteğe bağlı bir şekilde dikey stand ile birlikte satın alabilecekleri yeni PlayStation 5 Slim renkleri, oldukça şık bir görünüm elde ediyor. Etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapan bu modeller, hem disk sürücülü hem de dijital sürümüyle raflarda boy göstermeye başlayacak.

Sony elbette ki yalnızca konsollarda sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda şirket, konsolun yeni renk seçeneklerine uyumlu renklere sahip olan DualSense kontrolcülerini de sunuyor. Böylelikle PS5 oyuncuları için eksiksiz ve göz alıcı bir deneyim yaratılıyor.

Kısa süre önce Sony tarafından duyurulan PlayStation 5 Slim cihazı, standart modele göre çok daha küçük ve hafif bir tasarıma ve sahipliği yapıyor. Fakat cihaz, performans noktasında ana modelle birebir olarak aynı kalıyor. AMD Zen 2 tabanlı sekiz çekirdekli işlemciden güç alan cihazda AMD RDNA 2 grafik çipi bulunuyor. 1 TB depolama alanına sahip olan modelde 16 GB bellek sunuluyor.

CES 2024 etkinliğinde tanıtılan yeni PlayStation 5 Slim renkleri çok yakında satışa sunulacak. Mavi, gümüş ve kırmızı renk opsiyonlarına sahip olacak ürünün fiyatı 54,99 dolardan oyunseverlere hitap edecek. Yeni renklerin Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.