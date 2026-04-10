Samsung Galaxy S26 Ultra satış rekoru kırıyor: Üretim kapasitesi artırıldı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın satış rakamları beklentileri fazlasıyla aştı.

Cihaz, bir önceki yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla yüzde 20'lik bir artış gösterdi.

Güney Koreli şirket, yoğun tüketici talebi nedeniyle üretim hacmini artırdı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modeli satış rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza atıyor. Üst düzey özellikleri ile öne çıkan cihaz, Güney Koreli teknoloji devinin beklentilerini fazlasıyla aşarak dünya çapında rafları adeta silip süpürdü.

SamMobile’ın haberine göre Galaxy S26 Ultra modeli hem ön sipariş hem de genel satış rakamları bakımından serinin bir önceki cihazı olan Galaxy S25 Ultra’yı geride bırakmayı başardı. Bununla birlikte şirketin cihaz için üretim kapasitesini genişletmeyi planladığı belirtiliyor.

Galaxy S26 Ultra satış listelerinin zirvesine yerleşti

Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung tedarikçilerinden 3 milyon adetlik parça üretmelerini talep etti. Bu bir önceki ay belirlenen 2,4 milyon adetlik ilk tahmine kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

Revize edilen üretim planı, ilk hedefe kıyasla 600.000 adet artırıldı. Elbette ki bu genişlemenin baş kahramanı, talebi karşılamak için üretimi yüzde 15 artırılan amiral gemisi Galaxy S26 Ultra olarak vurgulanıyor.

Aslında bu amiral gemisi modeli, serinin toplam talebinin yüzde 70 ila yüzde 80’ini temsil ediyor. Bununla birlikte cihaz, Galaxy S serisinin tarihinde bir “Ultra” sürümü için kaydedilen en yüksek pazar payına ulaşıyor.

Yukarıda yer alan tabloda görülebileceği gibi, sayısal olarak Nisan ayında “Ultra” modelinin üretimi 1,5 milyon adede ulaştı. Buna karşılık olarak S26’nın temel versiyonunun üretimi 1,3 milyona, S26 Plus’ın üretimi ise 0,2 milyona yükseldi.

Samsung elbette ki bu satış başarısına rağmen küresel çapta bellek çipi fiyatlarındaki artış gibi piyasada önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum şirketin kar marjlarını baskı altına alıyor.

Bazı orta ve giriş seviyesi telefonların üretimi azaltıldı

Kaynaklar ayrıca Samsung’un portföy stratejisini ayarladığını ve daha pahalı modellerine öncelik verdiğini belirtiyor. Bu nedenle premium ürün gamında ilerleme kaydedilirken, orta ve giriş seviyesi cihazların üretimi azaltıldı.

Örneğin Galaxy A57 cihazının üretimi 1,8 milyon adetten 1,6 milyona düşürüldü. Galaxy A17 modelinin ise 4,4 milyon adetten 3,9 milyona geriledi.

Samsung Galaxy S26 Ultra teknik özellikleri

Boyutlar: 78,1 × 163,6 × 7,9 mm

Ağırlık: 214 gram

Ekran: 6,9 inçlik QHD+ çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.600 nit maksimum parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera (f/2.2)

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.9), 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens (f/1.9), 50 MP sensörlü telefoto lens 1 (5x zoom, OIS, f/2.9) ve 10 MP sensörlü telefoto lens 2 (3x zoom, OIS, f/2.4)

Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil ve 60W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IP68 sertifikası