Samsung’dan orta ve giriş seviye telefonlar için kritik güncelleme

Reklam

Samsung, Nisan 2026 güvenlik yamasını orta ve giriş seviye cihazlarına dağıtıyor.

Güncelleme son olarak Galaxy A07, A16 5G ve A35 modellerinin yanı sıra dayanıklılık odaklı tablet ve telefon serilerine ulaştı.

Yazılım, Google ve Samsung tarafından tespit edilen toplamda 47 kritik güvenlik açığını düzeltiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Nisan ayı güvenlik yamasını daha fazla cihaza getirmeye devam ediyor. Öncelikle amiral gemisi, katlanabilir ve orta seviye telefonlarına güncelleme sunan şirket, şimdi diğer bazı orta segment ve giriş seviye modellere ulaştırıyor.

Güncellemeyi alacak yeni modeller listesinde giriş seviyesi Galaxy A07 ve Galaxy A16 5G yer alıyor. Aynı zamanda orta segment Galaxy A35 ve dayanıklılık odaklı yapıya sahip olan Galaxy XCover 7 Pro ve Galaxy Tab Active 5 Pro da hak kazanıyor.

Reklam

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

Giriş segment Samsung Galaxy A07 ve A16 5G modelleri Tayland, Vietnam, Malezya ve Filipinler gibi bölgelerde sırasıyla A075FXXS5BZD2 ve A166PXXS7CZD2 yapı numaralarıyla güncellemeye ulaştı.

SammyGuru’dan gelen bilgilere göre orta seviye Galaxy A35 cihazı Güneydoğu Asya’da satışa sunulan sürümünde A356EXXS9CZD5 yapı numarasıyla güncellemeden yararlandı.

Galaxy XCover 7 Pro modeli Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’da G766BXXS7BZD1 numaralı en son yazılım güncellemesini elde etti. Galaxy Tab Active 5 Pro cihazı Türkiye, Avrupa, Avustralya ve Tayvan gibi bölgelerde X356BXXS7BZD2 güncellemesiyle daha geniş bir kullanım alanına sahip durumda.

Henüz cihazınızda yeni güncellemeye ulaşamadıysanız endişe etmeyin. Güncelleme kademeli bir şekilde dağıtıldığı için herkesin bu yazılıma ulaşması birkaç haftayı bulabilir. İlerleyen günlerde tekrar kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Nisan ayına ait bu güvenlik yaması Samsung ve Google tarafından bulunan 47 güvenlik açığına yönelik düzeltmeler içeriyor. Cihazlara yeni özellikler getirmiyor. Fakat her zamanki güvenlik ve sistem kararlılığı iyileştirmeleri sunuyor.

Otomatik güncelleme bildirimini almadıysanız ve manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını sırasıyla takip ederek yeni güncellemeye ulaşabilirsiniz.