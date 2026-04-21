Apple geliştiriciler için iOS 26.5 Beta 3 güncellemesi yayınlandı

iOS 26.5 Beta 3 geliştiriciler için resmen yayınlandı.

Teknoloji devi Apple, bugün geliştirme aşamasındaki işletim sistemlerinin yeni test sürümünü kullanıcılara sunmaya başladı. iOS 26.5 Beta 3 güncellemesi geliştiriciler için kullanıma sunuldu. Ayrıca iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5, visionOS 26.5 ve HomePod 26.5’in de yeni Beta’ları geldi.

Apple’ın bu güncellemeleri yeni özellikler getirmiyor, daha ziyade sistem kararlılığını artırmaya ve optimizasyonlara odaklanıyor. Güncellemeyle birlikte çok sayıda hata düzeltmesi karşımıza çıkıyor. İşte detaylar…

iOS 26.5’in detayları netleşmeye başlıyor

Yeni iOS güncellemesi için testin bu ilk sürümünde Çin’deki Apple Intelligence, Avrupa Birliği’ndeki bildirim yönlendirme ve uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşmasıyla ilgili daha fazla özellik yer alıyordu. İkinci sürüm ise Apple Haritalar’daki reklamlara ilişkin daha fazla bilgi sağladı. Ayrıca Haritalar’a Önerilen Yerler adlı yeni bir özellik geleceği öğrenildi.

Geliştiriciler için hazırlanan iOS 26.5 Beta 3 güncellemesinde yer alan işletim sistemlerinin detayları henüz açıklanmadı. Yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç gün içinde kademeli olarak ortaya çıkması bekleniyor.

Apple ayrıca iOS 26.5 Beta 3 güncellemesine ek olarak işletim sisteminin eski sürümlerine sahip Mac’ler için macOS Sequoia 15.7.7 ve macOS Sonoma 14.8.6 sürüm adaylarını da yayınladı.

Geliştiricilerin güncellemeleri indirebilmeleri için şirketin programına kayıtlı olmaları gerekiyor. İndirme işlemi, cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncellemeleri kısmında bulunuyor.

iOS Beta programına nasıl katılınır?

Apple’ın iPhone cihazlarına sunduğu yeni özellikleri herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız, aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip ederek siz de iOS Beta programına kayıt olabilirsiniz:

Apple Beta sayfasında Kaydol’a tıklayın ve Apple Kimliğinizle kayıt olun. Beta Yazılım Programına giriş yapın. iOS cihazınızı kaydetmek için “Kaydet” seçeneğine tıklayın. Ayarlar uygulamasını açın. Genel’e ve ardından Yazılım Güncellemesi’ne dokunun. Beta Güncellemeleri bölümünde iOS Genel Beta sürümünü seçin.