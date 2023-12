Samsung Galaxy Z Flip 6 ekranı hakkında yeni iddia

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, üretmiş olduğu katlanabilir telefon modelleri ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, her yıl yeni modellerle genişletmeyi sürdürdüğü Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold serileriyle şu anda katlanabilir telefon pazarının akla gelen isimlerinden bir tanesi olarak dikkat topluyor. Önümüzdeki yıl yeni katlanan telefonlarıyla hayranları karşısına çıkması beklenen marka, Galaxy Z Flip 6 modelinin gelişmiş ekranı ile dikkatleri üzerinde toplamayı amaçlıyor.

Merakla beklenen katlanabilir telefon modelinin çıkış tarihi için ne yazık ki henüz önümüzde uzun bir süre bulunuyor. Ancak şirket, şimdiden yeni modelleri için çalışmalarına başlamış durumda. Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri için geliştirme süreci devam ederken, ‘Flip’ seçeneğinin önemli yenilikler kazanarak harici ekranı ile selefine göre çok daha yüksek bir verimlilik sağlamak istiyor.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO’su Ross Young tarafından paylaşılan iddialara göre heyecanla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli, seleflerine ve de şu anda piyasada mevcut olan diğer katlanabilir telefonlara göre çok daha büyük bir harici ekranla karşımıza çıkacak. Young, söz konusu modelin 3,9 inçlik bir harici ekrana sahip olacağına işaret ediyor. Bununla birlikte kullanıcılar, cihazı katladıklarında bile etkileşim konusunda çok daha fazla bir alana sahip olmaya başlayacak. Böylelikle şirket, kullanıcı deneyimini daha üst bir seviyeye ulaştıracak.

The foldable and cover displays on both the Z Fold 6 and the Z Flip 6 will be larger than on the Z Fold 5 and Z Flip 5. Exact sizes in latest DSCC Foldable Report. Flip 6 cover display approaching 3.9".

— Ross Young (@DSCCRoss) November 29, 2023