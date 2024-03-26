Samsung Galaxy S23 için One UI 6.1 güncellemesi yolda

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçen yıl piyasaya sürdüğü ileri segment akıllı telefon modeli olan Galaxy S23 için One UI 6.1 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Şirketten güncelleme için nihayet tarih verildi. Heyecanla beklenen yazılımın bu hafta sonu kullanıcılarla buluşacağı paylaşıldı.

Samsung’dan gelen bilgilere göre Galaxy S23 serisi 28 Mart tarihinden itibaren yeni One UI 6.1 güncellemesini almaya hak kazanacak. İlk olarak Güney Kore’deki kullanıcılar için geleceği tahmin edilen güncelleme, ilerleyen süreçte Türkiye’deki kullanıcılara da sağlanacak.

One UI 6.1 güncellemesi kademeli olarak dağıtılacak

Yakın zaman önce ortaya çıkan iddialar, One UI 6.1 güncellemesinin Mart ayı sonlarına doğru kullanıcılarla buluşacağı bildirmişti. Fakat şimdiye kadar net bir tarih paylaşılmamıştı. Nihayet son açıklamalardan sonra güncellemenin 28 Mart’tan itibaren kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanacağı belirtildi.

PhoneArena’nın haberine göre merakla beklenen yeni güncellemeye Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerinin yanı sıra aynı zamanda serinin fiyat-performans odaklı seçeneği olan Galaxy S23 FE’nin de ulaşacağı ortaya çıktı.

Samsung ilk olarak One UI 6.1 güncellemesini Galaxy S23 kullanıcılarına Güney Kore pazarında sunmaya başlayacak. İlerleyen haftalarda ise güncelleme ABD ve Avrupa gibi diğer pazarlarda da görülecek.

Galaxy S23 kullanıcılarına Galaxy AI desteği geliyor

Yeni güncelleme ile birlikte Samsung Galaxy S23 serisi akıllı telefon modelleri, Galaxy S24 ailesinde de yer alan Galaxy AI yapay zeka özelliklerine ulaşacak. İşletim sistemi adına gelecek çok sayıda iyileştirme ve hata düzeltmeleriyle birlikte söz konusu cihazlar, Galaxy S24’teki tüm AI yeteneklerinden yararlanabilecek.

Galaxy AI’nin öne çıkan özellikleri arasında gerçek zamanlı çeviri, ses kayıtlarını metne dönüştürme ve web sayfalarında hızlı metin özetleri gibi araçlar yer alıyor. Tüm bu ilgi çekici araçların çok yakında Galaxy S23 kullanıcılarına sağlanması bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 teknik özellikleri