Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi için dağıtımlarına devam ediyor. Şirket ilk etapta amiral gemisi akıllı telefon modellerine bu güncellemeyi sundu. Hemen ardından ise yazılım, orta seviye cihazlara dağıtılmaya başlandı. Samsung’un bugün yaptığı basın açıklamasına göreyse heyecanla beklenen güncelleme, şirketin altı popüler modeline daha geldi.

Samsung bir akıllı telefon serisine daha Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtıyor. Açıklanan bilgilere göre Galaxy M53, Galaxy M52 5G, Galaxy M33M, Galaxy M32 5G, Galaxy M32 ve Galaxy M13 5G cihazları yeni güncellemeden yararlanmaya hak kazanmış durumda. Şirket, güncellemeyi ilk olarak Avrupa’daki kullanıcılara dağıtmaya başlarken; ay sonuna kadar ise tüm dünyadaki modellerin yazılım güncellemesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy F23 cihazı da güncelleme almaya başladı

One UI 5.0 güncellemesi yalnızca Samsung Galaxy M serisi modellerine değil; popüler bir başka cihaza daha ulaştı. 6,6 inç TFT LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm), 50 MP ana kamera, 5000 mAh pil kapasitesi ve 25 watt hızlı şarj desteği gibi öne çıkan özellikler ile gelen Samsung Galaxy F23 modeli sevindiren haber geldi.

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini kısa bir süre önce Galaxy F23 cihazına da dağıtmaya başladı. E236BXXU1BVL1 kod adıyla yazılım, popüler akıllı telefon modeline geldi. 2.7 GB boyutundaki yazılıma ek olarak kasım ayı güvenlik yaması da kullanıcılara sunuluyor.

Android 13 tabanlı One UI 5.0 özellikleri

Son olarak Samsung Galaxy M serisi ve Galaxy F23 cihazlarına sunulmaya başlanan Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi çok sayıda yenilik içeriyor. Açık bir şekilde Apple’ın iOS 16 yazılımından ilham alan güncelleme, görsel anlamda oldukça ilgi çekici değişiklik içeriyor. Yazılım, mobil temayı tanımlamak için duvar kağıdından çıkarılan daha dinamik renk seçenekleri sunuyor. Özelleştirilebilir kilit ekranı özelliği sayesinde kullanıcılar, zaman ayarıyla otomatik bir şekilde değiştirilen, videolar ve çeşitli widget’lardan oluşana dinamik duvar kağıtlarına izin veriyor.

Ana ekranda da birçok ilgi çekici yenilik sunan Samsung, One UI 4’te tanıtılan akıllı widget’ların yerini yığılmış widget’lar alıyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklayan pek çok yeniliğe ev sahipliği yapan güncelleme; menü seçenekleri, ses ve titreşim seviyelerine erişimi daha kolay bir hale getirmek için etkileyici bir tasarım sunuyor.

Çoklu görev özelliği ile kullanıcılara konforlu bir deneyim vaat eden One UI 5.0 yazılımı, Bölünmüş Ekran Görünümü fonksiyonu sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmanız mümkün hale geliyor. Object Eraser ve Photo Remaster özellikleriyle pratik fotoğraf düzenleme araçları sunuyor.