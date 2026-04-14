Nubia Neo 5 Pro piyasaya çıktı: Uygun fiyatlı oyun canavarı neler sunuyor?

Bütçe dostu oyun telefonu Nubia Neo 5 Pro piyasaya sürüldü.

Cihaz, 1.5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6.8 inçlik dev bir OLED ekranla geliyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 7400 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama seçenekleri yer alıyor.

6.210 mAh pile sahip olan telefon, 80W hızlı şarj desteği ve oyuncular için özelleştirilebilir omuz tuşlarıyla karşımıza çıkıyor.

Nubia’nın yeni performans canavarı oyun telefonu sahneye çıktı. Bütçe dostu fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Nubia Neo 5 Pro cihazı resmen tanıtıldı. Şık ve kendine has bir tasarıma sahip olan model, oyunseverler için iddialı bir deneyim vaat ediyor.

Yüksek performansıyla öne çıkan yeni oyuncu telefonu, arka tarafında halkalarla ayrılmış kameralara sahip bir tasarıma sahip olan özelleştirilebilir omuz düğmeleri ve oyunlarda daha hassas etkileşimlere olanak tanıyan özel bir sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Nubia Neo 5 Pro özellikleri

Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens. ve 2 MP sensörlü yardımcı lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC

Batarya kapasitesi: 80W şarj destekli 6210 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16

Nubia’nın yeni telefonu 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inçlik bir OLED ekranla donatılıyor. Günlük kullanımda hızlı ve kolay kilit açma için ekrana entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu karşımıza çıkıyor.

Nubia Neo 5 Pro çoğu oyun için yeterli işlem gücü vaat eden MediaTek Dimensity 7400 çipinden güç alıyor. Bununla birlikte cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile çalışıyor.

Bütçe dostu oyun telefonu 6.210 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte cihazda 80W hızlı şarj desteği yer alıyor. Ürün kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor.

Kamera tarafında ideal bir performans ortaya koyan Nubia Neo 5 Pro, 50 MP ana sensör ve 2 MP ikincil sensörle geliyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Nubia’ya göre telefon ayrıca buhar odacıklı soğutma sistemine ev sahipliği yapıyor. Cihazda yer alan bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC bulunuyor.

Nubia Neo 5 Pro fiyatı

Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan yeni Nubia telefonu 128 GB depolama seçeneğiyle 14.999 peso (yaklaşık 11.000 TL) fiyat etiketiyle Filipinler’de satılıyor. 256 GB’lık sürüm ise 17.999 peso (yaklaşık 13.000 TL) olarak listeleniyor.