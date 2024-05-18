Samsung Galaxy A33 için One UI 6.1 (Android 14) müjdesi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden Galaxy A33 modeli için Android 14 tabanlı yeni One UI 6.1 güncellemesini kullanıcılara sundu. Yeni güncellemesini ilk olarak premium cihazlarında kullanıcılarla buluşturan, sonrasında eski modellerinde de dağıtmaya başlayan şirket, bir dizi ilgi çekici özellikle kullanıcıları memnun etti.

Samsung Galaxy A33 modeli çok sayıda yeni özellik, iyileştirme ve hata düzeltmesi alsa da ne yazık ki önemli bir yenilikten yararlandırılmadı. Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi ile hayatımıza giren ve One UI 6.1 ile birlikte diğer modellerde de yer bulan Galaxy AI yapay zeka özellikleri ne yazık ki Galaxy A33’e gelmedi.

Galaxy A33 için beklenen güncelleme çıktı

Yeni One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte Galaxy A33’e gelen yeni özellikler arasında çok sayıda ilgi çekici unsur bulunuyor. Birçok yeni düzenleme seçeneği alan cihaz, bu sayede daha fazla kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Duvar kağıtlarından widget’lara kadar farklı özelleştirme opsiyonları bulunuyor. Bunun yanı sıra Samsung Healt iyileştirmeleri ve kilit ekranı için daha fazla widget seçeneği de karşımıza çıkıyor.

Android Headlines’ın haberine göre Samsung’un popüler telefonu ilk kez Singapur’da A336EDXU8EXDD model numarasıyla yeni güncellemeye ulaşabiliyor. Muhtemelen çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Buna ek olarak cihaza Nisan 2024 güvenlik güncellemesi de geliyor.

Galaxy A33 modelinin yanı sıra Samsung ayrıca Galaxy Tab Active 5 tablet modeline de getiriyor. Güney Kore’de X306NKOU1AXD7 yazılım sürümüyle karşımıza çıkan güncellemenin yakında küresel olarak kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor.

Samsung Galaxy A33 teknik özellikleri