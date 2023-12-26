Samsung Galaxy A23 5G için Android 14 (One UI 6) müjdesi

Samsung, Google tarafından geliştirilen Android 14 işletim sistemini birçok cihazında kullanıcılara sunmaya başladı. Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 ve birçok orta segment modele sunulan güncelleme, şimdi bir cihaza daha geldi. Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü Galaxy A23 5G modelinde görüldü.

Samsung’un geçtiğimiz yılın Ağustos ayında piyasaya duyurduğu orta seviye akıllı telefonu, şık tasarımı ve fiyat-performans odaklı özellikleriyle kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de orta segment pazarında oldukça rağbet gören bu seçenek; 50 MP ana kamera, 6,6 inçlik büyük ekran, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 5G çipi ve kullanıcı dostu 5.000 mAh pil kapasitesiyle ilgi topluyor. Piyasaya ilk çıktığında Android 12 yazılımıyla hizmet vermeye başlayan model, artık en yeni Android güncellemesine ulaşmaya hak kazanıyor.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılmaya başlandı

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre A236BXXU4DWKA model numarasıyla karşımıza çıkan yeni işletim sistemi güncellemesi, bunun yanı sıra ayrıca yeni güvenlik güncelleme paketini de beraberinde getiriyor. Fakat şu anda güncellemenin kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlandığını hatırlatmakta yarar var. Öncelikle bu güncellemeye ulaşan ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Portekiz, İtalya ve Polonya yer alıyor. Yazılımın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

One UI arayüzünün yeni sürümü ile birlikte kullanıcılara bir dizi ilgi çekici özellik sunuluyor. Öncelikle arayüzde bazı değişiklikler gerçekleştiren Samsung, daha kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor. Güncelleme ile ilgili henüz bir bildirim almadıysanız, bunu manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Cihazınızın Ayarlar sayfasını açıp Yazılım Güncelleme sayfasından güncellemeyi tarayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A23 5G özellikleri