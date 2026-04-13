Rockstar Games hacklendi: Saldırganlar fidye istiyor

Rockstar Games siber saldırıya uğradı.

Hackerlar, Rockstar'ın sistemlerine doğrudan girmek yerine şirketin harcamalarını takip etmek için kullandığı Anodot adlı harici bir servis üzerinden sızıntı uyguladı.

Ele geçirilen veriler arasında stüdyonun sözleşmeleri, finansal bilgileri ve pazarlama planlarının bulunduğu öne sürülüyor.

Hacker grubu ShinyHunters, Rockstar'a fidye için 14 Nisan 2026'ya kadar süre tanıdığını belirtiyor.

Fidyenin karşılanmaması halinde verilerin internette paylaşılacağı belirtiliyor.

Rockstar Games büyük bir siber saldırı ile karşılaştı. ShinyHunters adlı hacker grubunun hedefi olan stüdyo, kendi sunucularına doğrudan saldırı almasa da üçüncü taraf bir analiz platformu olan Anodot üzerinden sızıntıya maruz kaldı. Şirket, yakın geçmişte de GTA 6’ya ait görüntülerin sızdırılmasıyla gündeme gelmişti.

Anodot üzerinden güvenlik duvarlarını aşan hackerlar, Rockstar Games’e ait hassas belgelere ulaştıklarını iddia ederek fidye talebinde bulundu. Bilgisayar korsanları, talep edilen fidyenin 14 Nisan 2026 tarihine kadar ödenmemesi halinde ellerine geçen tüm belgelerin halka açık bir şekilde yayınlanacağını bildirdi.

Rockstar Games veri sızıntısını doğruladı

Hackerlar Rockstar Games’in standart iki faktörlü kimlik doğrulamasını atlatmak için Anodot token’larını kullandı. Erişim meşru bir sistem sürecini taklit ettiği için, güvenlik departmanı başlangıçta herhangi bir alarm vermedi.

Edgadget’ın haberine göre kaba kuvvet saldırısı ya da görünür bir izinsiz giriş yoktu. Yalnızca stüdyonun kendi sunucularının rutin trafik olarak yorumladığı bir giriş vardı.

Bir Rockstar Games sözcüsü sızıntıyı doğruladı. Aynı zamanda yetkisiz kişilerin üçüncü taraf bir tedarikçi aracılığıyla sınırlı miktarda önemsiz bilgiye eriştiğini dile getirdi. Ünlü oyun stüdyosu, meydana gelen olayın organizasyonu ya da oyuncuları herhangi bir şekilde etkilemediğini vurguladı.

Elde edilen bilgilere göre çalınan veriler arasında sözleşmeler, finansal bilgiler ve pazarlama planları yer alıyor. Stüdyonun fidye ödeyip ödemeyeceği henüz bilinmiyor.

Geçmişte de şirket benzer olaylarla karşı karşıya gelmişti. Hatta 2022 yılında bir genç, Slack sohbet servisi üzerinden Rockstar Games’in ağına sızarak sistemi hackledi. GTA 6’nın ilk geliştirme aşamalarına ait çok sayıda video yayınladı ve sonunda bir psikiyatri kliniğine yatırıldı.

Meydana gelen bu saldırı neredeyse tamamen bireyseldi, yani tek bir kişinin işiydi. Son yaşanan saldırıların arkasındaki ShinyHunters ise farklı bir konumda değerlendiriliyor. Bu hacker topluluğu daha önce Microsoft ve AT&T gibi şirketlere de siber saldırıda bulunmuştu.