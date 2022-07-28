PS5 için 1440p çözünürlük desteği geliyor

Sony, PlayStation 5 kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği çözünürlük desteği için düğmeye bastı. Yakında kullanıcılar PS5 üzerinden 1440p çözünürlüğe sahip olacak.

Sony’nin resmi PlayStation 5 blogu üzerinden yaptığı duyuruda, PS5 için 1440p ekran çözünürlüğü testlerine başladıkları belirtildi. Yeni ekran çözünürlüğü desteği için beta testi programını başlatan şirket, programa dahil olan kullanıcıların 1440p ekran çözünürlüğü, özelleştirilmiş oyun listeleri ve yeni sosyal özellikleri kullanmaya başlayabileceğini vurguladı.

Yeni çözünürlük desteği, PS5 kullanıcılarına uyumlu TV ve monitörlerde 1440p çözünürlüğünü seçme imkanı sunacak. Oynanan oyun 1440p çözünürlük desteğine sahip olduğu durumda yerel 1440p video çıkışı desteklenecek. Oyunların 4K gibi daha yüksek çözünürlük desteği olduğu durumda ise gelişmiş anti-aliasing özelliğinden faydalanılabilecek.

Beta programına dahil olan kullanıcılar HDMI ile bağlanan ekranın 1440p çözünürlüğü destekleyip desteklemediğini PS5 panelindeki ekran ve video bölümü üzerinden görebilecek. Değişken yenileme hızının (Variable Refresh Rate) 1440p desteklemediğini; sadece 1080p ve 4K çözünürlüğünde çalıştığını da belirtmek gerekiyor.

PS5’in son yazılım güncellemesi aynı zamanda kullanıcıların oyunları kolay bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayan yeni oyun listeleri özelliğini de içeriyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde ana oyun kütüphanesindeki oyunlar üzerinden her biri en fazla 100 oyun olacak şekilde yeni oyun listeleri oluşturabilecek. Oluşturulabilecek toplam oyun listesi sayısı ise 15.

Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise yeni sosyal özellikler. Arkadaşlarının ekran görüntülerini paylaşmaları için istek gönderme, arkadaşının devam eden oyununa ne zaman dahil olabileceğini görmek için bildirim gönderme, parti içinde sticker veya sesli mesaj gönderme gibi özellikler bunlardan bazıları.

Henüz test aşamasında olan yeni özelliklerin önümüzdeki aylarda herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.