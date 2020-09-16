PlayStation 5’in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Bir süredir ne zaman ve ne kadar fiyatla satışa sunulacağı merak konusu olan PlayStation 5 için Sony’den resmi açıklama geldi.

PlayStation 5 Showcase canlı yayını üzerinden yapılan açıklamaya göre PlayStation 5‘in fiyatı 499.99 dolar olacak. PlayStation 5 Digital Edition‘ın fiyatı ise 399.99 dolar olacak. 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan PS5 modellerini için ön siparişler 17 Eylül’de başlayacak.

Sony‘nin bu alanda rakibi olan Microsoft ise giriş seviyesi Xbox Series S modeli için 299 dolar, standart Xbox Seriex X modeli içinse 499 dolar fiyat sunmuştu. Microsoft bu oyun konsollarını 10 Kasım’dan itibaren satışa sunacağını açıklamıştı. Dolayısıyla PS5 ve Xbox’ın satış fiyatları çıkış tarihlerini ele aldığımızda şimdiden kıyasıya bir rekabet yaşanacağını söylemek mümkün.

PS5’in 12 Kasım’da satışa sunulacağı ülkeler arasında ABD, Japonya, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore bulunuyor. Merakla beklenen oyun konsolunun diğer ülkelerde satışa sunulacağı tarih ise 19 Kasım 2020 olarak açıklanmış durumda. Çin’de satışa sunulacağı tarihin daha sonra duyurulacağı da verilen bilgiler arasında.

Kıyaslamak adına, daha sonradan düşmüş olsa da PlayStation 4’un çıkış fiyatının 399 dolar olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani yeni modelin çıkış fiyatı ile bir önceki modelin çıkış fiyatı arasında yaklaşık 100 dolarlık bir fark bulunuyor. PS5’in satışa sunulmasıyla beraber eski modellerin fiyatının düşürülüp düşürülmeyeceği veya satıştan kaldırılıp kaldırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

PlayStation 5’in Türkiye fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi olmasa da 7000 TL ile 8000 TL arasında bir satış fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz.