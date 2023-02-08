PDF ve MP3’ün mucidi Abraham Lempel hayatını kaybetti

MP3, PDF, ZIP ve PNG gibi dosya biçimlerinin temeli haline gelen veri sıkıştırma algoritmasının yaratıcılarından biri olan Abraham Lempel, 86 yaşında hayatını kaybetti. İsrail’de hayata gözlerini yuman ünlü matematikçi ve bilgisayar mühendisinin ölümünü İsrail’in Hayfa kentinde bulunan İsrail Teknoloji Enstitüsü Technion açıkladı.

1936 yılında, o dönem Polonya’nın bir parçası olan Lviv kentinde dünyaya gelen Abraham Lempel, 1994 yılında İsrail’deki HP laboratuvarının başına geçti. İsrailli matematikçi Yaakov Ziv ile birlikte 1977 ve 1978 yıllarında veri sıkıştırma algoritmaları üzerinde araştırma makaleleri kaleme alan Lempel; çalışmalarında açıklanan algoritmaya Lembel-Ziv ismini verdi. Günümüzde ‘LZ algoritma ailesi’ olarak bilinen bu teknolojinin PNG, ZIP ve GIF dahil olmak üzere çeşitli veri sıkıştırma biçimlerinin temelini oluşturduğu; öte yandan PDF ve MP3 gibi formatların da yine Lempel’ın geliştirmiş olduğu bu teknolojiden yararlandığı biliniyor.

Günümüzün bilgisayar teknolojisi için önemli katkılarda bulunan Lempel’ın ölümünden sonra Association for Computing Machinery (ACM) şu açıklamada bulundu: “Lempel ve Ziv’in araştırmasından kaynaklanan sıkıştırma teknolojisinin mobil uygulamalar ve multimedyadaki süreci hızlandırdığı; ayrıca ekonomik olarak daha uygun bir hale getirdiğini söylemek abartı olmaz.”

Technion Başkanı Uri Sivan, Lempel için “hepimiz için bir ilham kaynağı oldu” ifadelerine yer verdi. Varlığının 100 yılı boyunca Technion’da çalışmış en büyük araştırmacılardan biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Abraham Lempel kimdir?

Abraham Lempel, matematik ve bilgisayar alanındaki çalışmaları ile tanınan bir İsrailli matematikçi ve bilgisayar mühendis olarak bilinmektedir. 1977 yılında Lempel ve J. Ziv tarafından geliştirilen LZ (Lempel-Ziv) sıkıştırma algoritması, veri sıkıştırma teknolojisinin temelini oluşturmuştur. Bu algoritma, verinin sıkıştırılması için benzersiz ve tekrarlayan bölümlerin belirlenmesini ve sıkıştırılmasını sağlamaktadır.

1980 yılında İsrail’in Bar-Ilan Üniversitesi’nde matematik ve bilgisayar alanında eğitim alan Lempel daha sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 yılında, bir bilgisayar şirketinde görev almaya başladı ve veri sıkıştırma teknolojisi üzerindeki çalışmalarını sürdürmüştür.

Lempel’in çalışmaları, veri sıkıştırma, veri saklama ve veri aktarımı gibi alanlarda kullanılan çok sayıda teknolojinin temelini oluşturmuştur. Özellikle de LZ sıkıştırma algoritması, veri sıkıştırma teknolojisinin en yaygın kullanılan teknolojilerinden biri haline gelmiştir ve günümüzde birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır.