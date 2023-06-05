M2 Max ve Ultra çipli yeni Mac Studio piyasaya çıktı

Apple, WWDC 2023 etkinliğinde yeni ürünlerini karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Şirket, uzun süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro ve M2 çipli yeni 15 inç MacBook Air modelinin yanı sıra M2 Max ve M2 Ultra çiplerinden güç alan yeni Mac Studio modellerini duyurdu. Yeni ürünler, geçen yıl piyasaya sunulan cihazlarla aynı tasarıma sahip. Ancak çok daha güçlü işlemcilerle, daha yüksek bir performans vaat ediyor.

WWDC 2023’ün en önemli duyuruları arasında öne çıkan bu cihaz, Apple’a göre şimdiye kadar piyasaya sunulan en güçlü Mac Studio’lar olarak lanse ediliyor. M2 Max ve M2 Ultra çiplerden güç alan bu seçenekler, hem performans hem de bağlantı konusunda kullanıcılara çok daha yüksek bir verimlilik sağlıyor.

Apple, yeni Mac Studio modelleriyle yüksek performansa odaklanıyor

Apple’ın açıkladığı bilgilere göre yeni Mac Studio modelleri, Intel tabanlı 27 inç iMac’ten altı kata kadar ve M1 Ultra çipli önceki nesil Mac Studio’dan üç kata kadar daha hızlı bir performans getiriyor. M2 Max çip ile geliştirilen sürümde 12 çekirdekli CPU, 38 çekirdekli GPU ve 400 GB/s bant genişliğine sahip 96 GB’a kadar birleşik bellek taşıyor. Şirket, bu sayede Adobe After Effects programında yüzde 50’ye kadar daha hızlı işleme vaadinde bulunuyor.

M2 Ultra ile güçlendirilen Mac Studio modeli ise performans konusunda sınırları ayrı bir noktaya getiriyor. M2 Max’in iki katı performans sunan bu seçenek, 24 çekirdekli bir CPU, 76 çekirdeğe kadar GPU ve 800 GB/s birleşik bant genişliği ile 192 GB’a kadar bellek taşıyor. Bu sayede cihazın DaVinci Resolve’de bir videoyu öncekinden yüzde 50 oranına kadar daha hızlı işlediğini öne sürüyor.

Yeni Studio Mac’lerin arka kısmında dört adet Thunderbolt 4 bağlantı girişi, bir 10 GB Ethernet bağlatnı noktası, gelişmiş bir HDMI bağlantı girişi ve iki adet USB-A bağlantı noktasına yer veriliyor. ÖTe yandan fotoğraf ve videoları içe aktarmak için ön kısımda iki adet USB-C girişi ve bir adet de SD kart yuvasına alan açılıyor.

Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Ternus, yeni cihazla ilgili olarak şu cümleleri aktarıyor: “Mac Studio hem dünyanın her yerindeki profesyoneller için çığır açan bir performans sunuyor hem de yüz binlerce ev stüdyosu ve profesyonel stüdyonun merkezini oluşturuyor. Şimdiyse M2 Max ve yeni M2 Ultra ile daha da güçlenerek daha üstün bir performans ve gelişmiş bağlantı özellikleri sunuyor.”

Yeni Mac Studio fiyatları belli oldu

Yeni Mac Studio modelleri bugün itibariyle Apple Türkiye’nin resmi internet sitesi üzerinden listelenmeye başladı. Cihaz, 57 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken; eğitime özel ise cihazın fiyatları 52 bin 199 TL’ye kadar düşüyor.