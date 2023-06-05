Apple, M2 çipli yeni 15 inç MacBook Air modelini tanıttı

Apple bugün WWDC 2023 etkinliğinde sürpriz duyurular ile karşımıza çıkıyor. Şirket, uzun bir süredir hayranlarının merakla beklediği Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Bununla birlikte etkinliğin bir diğer heyecan verici duyurusu, 15 inç ekrana sahip yeni MacBook Air modeli oldu.

Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Ternus, yeni cihazla ilgili olarak şu cümlelere yer verdi: “İlk 15 inç MacBook Air modelini duyurduğumuz için heyecanlıyız. İnanılmaz performansı ve etkileyici tasarımıyla yeni model, dünyanın en iyi 15 inç laptopu. Böyle bir ürün yalnızca Apple çip sayesinde mümkün olabiliyor. Yeni MacBook Air, geniş Liquid Retina ekrandan son derece ince ve fansız tasarıma, olağanüstü pil ömründen etkileyici altı hoparlörlü ses sistemine kadar tüm özelliklere sahip.”

Yeni 15 inç MacBook Air özellikleri

Apple’ın açıkladığı bilgilere göre rakiplerinden yüzde 25 oranında daha parlak olan 500 nit tepe parlaklığa sahip yeni MacBook Air cihazı 15,3 inç yüksek çözünürlüklü ekranla karşımıza çıkıyor. Ancak 1 milyardan fazla rengi destekleyen modelde ne yazık ki 120 Hz ProMotion teknolojisi yerine 60 Hz’lik yenileme hızına yer veriliyor. 11,5 milimetre kalınlığında olan ürün 3,3 kilogram ağrılığa sahip. Son derece hafif ve taşınabilir bir yapıda olan modelde 1080p Full HD kamera bulunuyor.

8 çekirdekli CPU (dört performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği), 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli bir CPU içeren yüksek performanslı bir çip olan Apple M2 ile donatılan dizüstü bilgisayar modeli, aynı zamanda yapay zeka işleme için Neural Engine desteği içeriyor. Şirket, cihazı rakipleriyle şu şekilde karşılaştırıyor: “Cihaz, en hızlı Intel tabanlı MacBook Air’dan 12 kata kadar daha hızlıdır. En çok satan Core i7 işlemcili 15 inç dizüstü bilgisayarla karşılaştırıldığında ise cihaz iki kata kadar daha hızlı çalışmaktadır.”

100 GB/s bant genişliğine sahip 24 GB’a kadar birleşik bellek sürümleri içeren ve çoklu görevde yüksek performans vaat eden cihaz, piyasadaki en verimli işlemcilerden biriyle birlikte performans canavarı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. 18 saate kadar tek şarjla idare edebileceğiniz modelde, gürültü azaltma algoritmalarına sahip üçlü bir mikrofon seti ve Dolby Atmos ile stereo sese sahip altı hoparlörlü bir sistem bulunuyor.

Yeni 15 inç MacBook Air fiyatı

Şu anda ülkemizde ön siparişe açılan yeni M2 çipli 15 inç MacBook Air’ın teslimatları 13 Haziran tarihinden itibaren başlayacak. Gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip olan model, 36 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Eğitime özel ise cihazın fiyatı 36 bin 149 TL’ye düşüyor.