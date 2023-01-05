Lenovo, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023’te yeni ürünlerini hayranlarına tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çocuklara yönelik bir tablet modeli olan Lenovo Tab M9 ile kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, bugün ise kurumsal pazara odaklanan Lenovo ThinkPhone by Motorola adlı akıllı telefon modeliyle geldi.

ThinkPad adlı yenilikçi dizüstü bilgisayar serisini yeni akıllı telefon modeliyle genişleten şirket, markanın geliştirdiği ürünlerinde ikonik bir hal alan karbon fiber kaplamayı aramid fiber ile değiştiriyor. Böylece şirketin alışıldık tasarım kimliği başarıyla korunarak geliştiriliyor. Göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, güçlü teknik özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Lenovo ThinkPhone by Motorola teknik özellikleri

Ekran : 6,6 inç, poLED panel, Full HD çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

RAM belleği : 6 GB ve 8 GB

Dahili depolama alanı : 256 GB

Ön kamera : 32 MP

Arka kamera : 50 MP (ana kamera, OIS) + 13 MP (ultra geniş açılı lens ) + 2 MP (derinlik sensörü)

Pil : 68 watt kablolu ve 15 watt kablosuz TurboPower hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya

İşletim sistemi : Android 13

Ekstra özellikler: IP68, PC entegrasyonu, ek kırmızı düğme, aramid fiber ve alüminyum kaplama

6,6 inç pOLED ekran teknolojisiyle karşımıza çıkan ThinkPhone by Motorola, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük kalitesi vaat ediyor. Cihazda DCI-P3 renk gamı ve 10 bit desteği sunuluyor. Böylelikle kullanıcılara daha fazla renk doğruluğu sağlanıyor. Gri aramid fiber kaplamalı arka yüzeye ve kavisli kenarlara sahip olan cihaz, Gorilla Glass Victus cam koruma teknolojisi sunuyor. Suya ve toza karşı ise IP68 sertifikası kullanıcılarla buluşuyor.

Qualcomm tarafından geçtiğimiz yılın ortalarında piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alan akıllı telefon modeli, 256 GB dahili depolama alanı ile birlikte 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesini eşleştiriyor. Android 13 işletim sistemiyle çalışan cihaz, Windows bilgisayarlar ile eşsiz bir entegrasyon içeriyor. Fotoğraflar ve belgelerin bir cihazdan diğerine aktarılması bu sayede oldukça kolaylaşıyor. Telefonu kolayca bir ThinkPad bilgisayardan kontrol edebilirken; normalde Windows’ta desteklenmeyen uygulamalarda dolaşmak ve hatta telefona dokunmadan arama görüşmesi yapmak mümkün kılınıyor.

50 MP ana kamera ile karşımıza çıkan Lenovo ThinkPhone by Motorola, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü taşıyor. Ön kısımda ise orta üst noktaya yerleştirilmiş delik çentik içerisinde 32 MP selfie kamerası bulunuyor. 5.000 mAh pil kapasitesiyle güçlendirilen modelde kablolu olarak 68 watt, kablosuz 15 watt TurboPower hızlı şarj desteği yer alıyor.

Lenovo ThinkPhone by Motorola’nın satış fiyatı şimdilik açıklanmış değil. CES 2023 etkinliğinde şirketin 8 Ocak’a kadar sergilemeye devam edeceği akıllı telefon modeli, kurumsal çalışanlara hitap ederek eşsiz bir mobil performans deneyimi vaat ediyor. Cihazın kullanılabilirlik ve fiyatıyla alakalı çok yakında bir açıklama yapılması bekleniyor.

Cihazın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: