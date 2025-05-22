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    İsviçre saatlerinden esinlenen ultra lüks iPhone 16 Pro modelleri çıktı

    Caviar ünlü İsviçreli saat üreticileri Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi markalardan esinlenen özel iPhone 16 Pro serisini tanıttı.
    Caviar Corona
    • Lüks aksesuar üreticisi Caviar, "Corona" adlı koleksiyon serisini tanıttı.
    • iPhone 16 Pro serisini temel alan bu cihazlar ünlü İsviçreli saat üreticileri Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi markalardan ilham alıyor.
    • Dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkan cihazlar yaklaşık 2 milyar TL'ye varan rakamlarla listeleniyor.

    Akıllı telefonların lüks versiyonlarını üretmesiyle bilinen Caviar, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max tabanlı yeni bir ürün serisini piyasaya sürdü. Bu sefer cihazlar ilhamını İsviçre’nin önde gelen markalarının saat modellerinden alıyor. Yeni modellerin ​​esin kaynakları arasında Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet’nin dört saati bulunuyor.

    Caviar yeni seriyle Apple akıllı telefonların arka kamera modülüne yeni bir yaklaşım sunmak istediğini, halihazırda 16 serisinde bulunan ve birkaç nesildir aynı olan ünlü ‘ocaklı’ yapıdan uzaklaştığını iddia ediyor. Fakat aynı zamanda iPhone 17’nin piyasaya sürülmesiyle gelmesi beklenen yatay bloğa da güvenmiyor.

    Şirket cihazların yeni çerçevesinin bitişi için, markanın kendi logosunun hemen ardından başlayıp üç kamera lensini çevreleyen ve cihazın bir tarafı ile bitişin geri kalanı arasında küçük bir dikey boşluk bırakan, üstten başlayıp biten bir eğriye sahip daha üçgen bir tasarım ortaya koyuyor.

    Caviar seçilen geometrinin üst düzey İsviçre saat yapımcılığında bulunan klasik simetriden ilham alan, daha dengeli bir görsel profil yaratmayı amaçladığını belirtiyor.

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    Caviar Corona serisi dört model sunuyor

    ‘Corona’ adı verilen seri, cihazlara dört yeni kaplama seçeneği getiriyor. Bu seçenekler Nightwing, Tapisserie, Hexagon ve Sky Filigree olarak karşımıza çıkıyor. Bunların her birinin büyük bir markanın saat modelinden esinlenerek tasarlandığı söyleniyor.

    Bunlardan ilki olan Nightwing, Patek Philippe’in Calatrava 6007G saatinden ilham alınarak tasarlanmış, modelin kadranını taklit eden, simetrik olarak iç içe geçen çizgi ve vuruşlardan oluşan bir tasarıma sahip.

    Caviar Corona
    Caviar Corona koleksiyonu iPhone 16 Pro serisine alternatif bir tasarım sunuyor

    Tapisserie, Audemars Piguet’nin Royal Oak’ından esinlenerek tasarlanmış olup, belirgin çizgilere sahip bir ızgara desenine ve altın titanyum kaplamaya ev sahipliği yapıyor.

    Rolex Sea-Dweller’dan ilham alan Hexagon, daha güçlü bir stile ve saat kadranının arka planını andıran daha cesur bir dokuya sahip.

    Caviar Corona

    Gizmochina’nın haberine göre son olarak Patek Philippe’den ilham alan bir modelimiz daha var. Sky Filigree adını taşıyan modelde barok gravürler ve göksel tasarımlar yer alıyor

    Caviar’a göre ayrıca tüm cihazlarda PVD kaplamalı titanyum kasa ve 24K altın kaplamalı mücevher kalitesinde alaşımdan yapılmış arka panel yer alıyor. Cihazların arka kısmında yer alan elle oyulmuş detaylar, cihazları lüks saat üreticilerinde görülen tasarıma yaklaştırırken, standart akıllı telefon tasarımından uzaklaştırıyor.

    Fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor

    Sınırlı sayıda üretilen Caviar Corona koleksiyonu markanın internet sitesi üzerinden satılıyor. Cihazların fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Hexagon: 8.200 dolar (yaklaşık 320 bin TL)
    • Nightwing: 8.490 dolar (yaklaşık 330 bin TL)
    • Tapisserie: 8.910 dolar (yaklaşık 346 bin TL)
    • Sky Filigree: 50.930 dolar (yaklaşık 1 milyar 982 milyon 37 bin TL)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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