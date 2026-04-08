Insta360 Snap telefonun arka kamerasını selfie canavarına dönüştürüyor

Insta360 Snap, telefonunuzun arka kamerasıyla selfie çekmenize imkan tanıyor.

Bu aksesuar, telefonun arkasına manyetik olarak yapışıyor ve USB-C üzerinden görüntü aktarımı sağlıyor.

Görüntü 3,5 inçlik harici bir dokunmatik ekran aracılığıyla kullanıcılara ulaşıyor.

Aksiyon kameralarıyla adından sıkça söz ettiren Insta360, sıra dışı bir isimle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, USB-C ile bağlanan ve telefonların arkasına takılan küçük bir harici ekran olan Insta360 Snap aksesuarını piyasaya sürdü. Bu yeni ürün, “ön kamera kalitesizliği” sorununu kökünden çözmeyi vaat ediyor.

Insta360’ın yeni ürünü özellikle de içerik üreticileri için eşsiz bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Marka, kullanıcıların özel kameralara yatırım yapmaya gerek kalmadan, telefonun ana lensiyle vlog kaydetmelerini ve selfie çekmelerini, ön lense kıyasla çok daha üstün görüntü kalitesi elde etmelerine odaklanıyor.

Insta360 Snap özellikleri

Yalnızca 7,3 mm kalınlığında olan aksesuar, MagSafe aracılığıyla manyetik olarak ya da diğer modeller için birlikte verilen manyetik halka ile takılıyor. Piyasadaki kablosuz seçeneklerin aksine Insta360 Snap, markaya göre daha düşük gecikmeyle daha istikrarlı görüntü iletimi sağlama avantajına sahip olan bir USB-C bağlantısı kullanıyor.

Engadget’ın haberine göre ekran 3,5 inç boyutunda geliyor. Aynı zamanda 480 x 800 piksel çözünürlüğe, 60 Hz yenileme hızına ve 550 nit parlaklığa ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çizilmelere ve düşmelere karşı koruma sağlayan, akıllı telefon kılıflarına benzer bir koruyucu kapağı da bulunuyor.

Bir diğer ilgi çekici özellik ise ekranın dokunmatik olması oluyor. Bu sayede yakınlaştırma, odaklama ve kadrajlama gibi ayarlamalar doğrudan monitör üzerinden yapılabiliyor. Cihaz, DisplayPort Alt Mode özelliğini destekleyen iPhone ve Android cihazlarla uyumlu çalışıyor. Ana kamera ve sosyal medya uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor.

Insta360 standart sürümüne ek olarak dahili aydınlatmaya sahip özel bir model için güzellik teknolojisi şirketi AMIRO ile iş birliği yaptı. Bu model, 3 kademeli renk sıcaklığı ayarı ve 5 parlaklık ayarı sunuyor. Gece sahnelerinde ve düşük ışıklı ortamlarda eğitim videoları ya da diğer videolar çekmeyi planlayanlara odaklanıyor.

Insta360 Snap fiyatı

Insta360’ın yeni ürününün resmi satış fiyatları duyuruldu. Standart Snap modeli 79,99 dolardan (yaklaşık 3.500 TL) tüketicilere hitap ediyor. Özel Snap AMIRO sürümü ise 89,99 dolar (yaklaşık 4.000 TL) fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.