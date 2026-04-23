Apple, iPhone’larda 200 MP telefoto kamera sunmaya hazırlanıyor

Apple, gelecekteki iPhone modellerinde 200 MP çözünürlüklü bir kamera kullanmayı planlıyor.

Tedarik zinciri kaynaklarından gelen sızıntılar, beklenen hamlenin 2028 yılında geleceğine işaret ediyor.

Bu iddialı sensörün yalnızca çözünürlüğü artırmakla kalmayacağı, ayrıca düşük ışık performansını iyileştireceği ve daha gelişmiş dijital yakınlaştırma yetenekleri sunacağı vurgulanıyor.

Teknoloji devi Apple, Android dünyasındaki rakiplerinin izinden giderek 200 MP kamera trendine katılmaya hazırlanıyor. Fakat tıpkı katlanabilir telefon pazarında olduğu gibi, ABD merkezli şirket bu konuda da Xiaomi, OPPO, Samsung ve Vivo gibi rakiplerine yetişmesi biraz uzun sürecek gibi görünüyor.

9to5Mac tarafından aktarılan gelen son raporlara göre bu önemli değişiklik için hazırlıklar sürüyor. İlk olarak “Pro” serisi modellerde yer alması beklenen 200 MP telefoto kamera desteği, iddialara göre 2028 yılının ortalarında duyurulacak bir cihazla beraber hayatımıza girecek.

Apple mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor

2028’de gelmesi beklenen 200 MP telefoto kamera hamlesi, iddialara göre iPhone 20 ya da iPhone 21 ile birlikte vücut bulacak. Bununla birlikte Apple’ın isimlendirme konusunda kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için ilk iPhone’un 20. yıl dönümüne özel cihazını doğrudan iPhone 20 adıyla duyurması bekleniyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise Samsung’un bu donanımın ana üreticisi olması beklenmesine rağmen, Sony’nin de sensör tedariki için üretim siparişleri konusunda rekabet ettiği yönünde işaretler bulunması oluyor.

Akıllı telefon sensörlerinde çözünürlüğü 200 megapiksele çıkarmanın en önemli teknik zorluklarından biri, özellikle de düşük ışıklı çekimlerde istenmeyen görsel gürültüye neden olabilen piksel yoğunluğu olarak vurgulanıyor. Bu nedenle Apple, tahmini boyutları 1/1.12 inç ve alanı 93.2 mm² olan fiziksel olarak daha büyük bir sensör kullanmayı düşünüyor.

Apple şu anda bu tür sızıntılar hakkında sessizliğini koruyor. Son olarak iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone’un bu yılın Eylül ayında duyurulması bekleniyor. Serinin diğer üyelerinin ise 2027 ortasında piyasaya duyurulacağı öne sürülüyor.