Huawei katlanabilir telefon pazarında Samsung’u geride bırakabilir

Display Supply Chain Consultants (DSCC) katlanabilir akıllı telefon pazarı ile ilgili önemli bir raporla karşımıza çıktı. DSCC’den gelen bilgilere göre Çinli teknoloji devi Huawei, Güney Koreli rakibi Samsung’u katlanabilir telefon pazarında geride bırakabilir. Tahminlere göre şirket, bu yılın ilk çeyreğinde pazar liderliğini elde edebilir.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında güçlü figürlerden bir tanesi olmayı başaran Huawei, üretmiş olduğu ilgi çekici seçeneklerle dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Uzmanların analizlerine göre Huawei’nin bu çarpıcı yükselişi, 2019 yılından bu yana Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileriyle satışlarda büyük başarılara ulaşan Samsung’u ilk kez geriye düşürecek.

Samsung pazar liderliğini kaybediyor

Raporda yer alan bilgilere göre Samsung her ne kadar geçen yılın son çeyreğinde pazarda hala liderliğini devam ettirse de Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modellerinin satışlarında düşüş görüldü. Beklenen satış hedeflerinin bu çeyrekte karşılanamadığı ifade edilirken, bu düşüşten faydalanan isimler ise Huawei ve Honor oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde Samsung Galaxy Z Flip 5 en çok satan katlanabilir telefon olma unvanını elde etti. Listenin devamında ise Huawei Mate X4, Honor Magic Vs2, Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Oppo Find N3 Flip modelleri yer aldı. Listenin ilk 10 basamağında toplamda 4 cihaza sahip olan Samsung yılın ilk çeyreğinde ise büyük bir kan kaybetti.

Huawei katlanabilir telefon pazarında öne çıkıyor

Yakın zamanda Huawei Mate X5 ve Huawei Mate Pocket 2 cihazlarının piyasaya çıkmasıyla birlikte Çinli şirket, yılın ilk çeyreğini pazar liderliğini üstlenerek tamamlayabilir. DSCC analistlerinin tahminlerine göre ilk üç aylık periyotta firma, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 105 oranında satışlarını artırmayı başardı.

Her ne kadar son dönemlerde işler Huawei için oldukça yolunda ilerlese de muhtemelen bu liderlik uzun süre devam etmeyecek. Bilindiği üzere Samsung, yeni katlanabilir telefonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 cihazlarının bu yılın sonlarında raflara gelmesi bekleniyor. Böylelikle şirketin yeniden satışlarda zirveyi kapacağı öngörülüyor.

Analistlere göre Samsung, yılın ikinci yarısında yeniden pazar lideri konumuna gelecek. Yıl sonunda ise şirket, Huawei ile arasındaki mesafeyi daha fazla genişleterek öne çıkacak. Bu yılın ilk çeyreğinde 25 katlanabilir telefon piyasaya çıkması beklenirken, yılın geri kalanında ise en az 27 modelin daha geleceği ifade ediliyor.