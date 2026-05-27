Google’ın yapay zeka dayatması ters tepti: DuckDuckGo rekor artış yakaladı

Reklam

Google'ın arama sonuçlarında yapay zekaya öncelik vermesi ve bunu kapatma seçeneği sunmaması tepkiye yol açtı.

Bunun üzerine ABD'de DuckDuckGo indirmeleri yüzde 30,5 oranında yükseldi.

Özellikle de iOS ekosistemindeki kullanıcılar arasında DuckDuckGo'nun popülaritesi haftalık ortalamada yüzde 33 arttı.

Mayıs ayının sonunda bu artış yüzde 69,9 seviyesine kadar ulaştı.

Google son dönemlerde yapay zeka destekli yanıtlara öncelik vermeye başladı. Kullanıcılar tarafından genel olarak tepki toplayan ve “Google’ın bir dayatması” olarak nitelendirilen bu yenilik, arama motoru dünyasında toplu bir göçe yol açtı.

Geleneksel arama alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen geniş bir kullanıcı topluluğu, çözümü alternatif platformlara yönelmekle buldu. Bu kaçış dalgasından en çok faydalanan isim ise gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo oldu.

Reklam

Yapay zekasız arama isteyenlerin yeni durağı DuckDuckGo oldu

TechCrunch tarafından aktarılan en son verilere göre yapay zeka kullanmayan arama motoru DuckDuckGo’nun ABD’deki kullanımı yüzde 30,5 oranında artış gösterdi.

Bu fenomen, haftalık ortalama büyümenin yüzde 33‘e ulaştığı ve 20-25 Mayıs tarihleri ​​arasında yüzde 69,9’luk bir artışla zirve yaptığı iOS cihazlarda daha da belirgin görünüyor.

DuckDuckGo CEO’su Gabriel Weinberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Google’ın “yapay zekayı zorla dayattığını” ve bunun da arama sonuçlarını kötüleştirdiğini, üstelik buna karşı bir seçenek sunmadığını söyledi:

“Sonuçlar daha iyiye değil, daha kötüye gidiyor. Biz kullanıcıların kontrolü ele geçirdiği ve ne kadar yapay zeka istediklerine kendilerinin karar vermelerine olanak tanıyan bir yer olmak istiyoruz.”

Google’ın bu radikal kararı, DuckDuckGo’nun da varsayılan olarak tüm yapay zeka özelliklerini devre dışı bırakan özel bir sayfa başlatmasına yol açtı.

Bu sayfaya yapılan ziyaretler Mayıs ayı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 22,7 oranında artarak, temiz ve köklü bir arama deneyimine olan talebin arttığını gözler önüne serdi.

DuckDuckGo yapay zeka kullanımına karşı olmasa da kullanıcıların bu araç konusunda seçim yapma gücüne sahip olması gerektiğini savunuyor.