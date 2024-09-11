Geçmişten günümüze Burger King (Börgır) logo değişimi

1953 yılından bu yana hayatımızda olan ve fast-food kültürünün en önemli parçalarından biri haline gelen Burger King markası geçmişten günümüze logo tasarımı konusunda büyük bir değişim yaşadı. Burger King logosu zaman içinde birkaç kez değişime gitti ve şirket bu yolda giderek daha minimalist bir çizgi yakaladı.

Burger King logo değişimi son olarak bu hafta sürpriz bir değişime uğradı. Aslında bu değişim yalnızca logoyla da sınırlı kalmadı. Şirket ülkemizdeki faaliyetlerini artık “Börgır” adı altında devam ettirmeye karar verdi. Hal böyleyken Burger King logosu da zorunlu bir değişime uğradı. Bu içeriğimizde sizler için dünden bugüne markanın logosunun nasıl bir değişim gösterdiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Burger King (Börgır) logosu dünden bugüne nasıl değişti?

Günümüzde artık Burger King (BK) ismini duymamış olmanız neredeyse imkansız bir durum haline geldi. 100’ün üzerinde ülkede 17 bin 800’den fazla şubeye sahip olan marka, dünyanın en büyük ikinci burger zinciri olarak hizmet veriyor. 1953 yılında faaliyetlerine başlayan marka köklü tarihi, lezzetli seçenekleri ve güçlü görsel kimliği ile adından sıkça söz ettiriyor.

Burger King logosu geçmişten bu yana belirli aralıklarla değişime uğrayarak modernize edildi ve minimalist bir çizgiye oturtuldu. İnsanların kolay bir şekilde hafızalarında yer etmesi adına incelikli bir şekilde tasarlanan bu logolar, şirketin günümüzdeki popülaritesine de ciddi ölçüde katkıda bulundu.

Burger King marka kimliği yıllar boyunca büyük yeniliklere uğradı. Özellikle de 1953 – 1969 yılları arasında çok fazla logo denemesi gerçekleştiren şirket, 1969’dan sonra ise günümüzde bildiğimiz renk paleti ve temel tasarım öğelerini yarattı. Peki ya şirket bu güçlü marka kimliğine ulaşmak için ne gibi bir yolculuk geçirdi? İşte Burger King’in logo tarihi…

1953: Burger King’in ilk logosu

İlk olarak “Insta Burger King” adı altında hizmet vermeye başlayan fast-food markası etkileyici bir logo tarihine sahip. Markanın ilk döneminde adını süsleyen “Insta”, şirketin mağazalarında kullanılan ızgara ve sütlü içecek makinelerinin isminden geliyordu.

Daha sonra marka, şirketleşme sürecinde bu ekten kurtuldu ve “Burger King” ismiyle müşterilerinin karşısına çıktı. Basit bir logoya sahip olan firma, güneşi andıran bir vektörel görüntüden oluşan sade logoyla hizmet vermeye başladı.

1954: “En kötü” Burger King logosu

1954’te gelen yeni Burger King logosu pek çok kişiye göre markanın şimdiye kadarki en kötü ve özensiz tasarıma sahip logosu olarak işaret ediliyor. Sans-serif yazı tipinde basit ve kalın bir tasarımla karşımıza çıkan bu logo, düzensiz kenarlara sahip harfleri ve ekstra herhangi bir unsur barındırmaması nedeniyle birçok kişi için “göz kanatan” bir görünüm içeriyor.

Günümüzde genellikle negatif bir bakış açısı yaratan bu logo tasarımı ilginç bir şekilde Burger King mağazalarında üç yıl boyunca boy göstermeye devam ediyor. 1957’de şirket yeni bir logoya geçse de günümüzde bu logoyu halen markanın bir şubesinde görmek mümkün. Burger King’in Miami, Florida mağazalarında bu logo yer alıyor.

1957: Renkli ve eğlenceli bir logo

Burger King’in logosu 1957 yılında ilk kez renklendi. Şirket hem yazı tipi hem de yenilenen renk paleti ile logosunu daha da güçlendirdi. Logoda yer alan yazılar kırmızı renkle yazılırken, arka planda ise sarı renge yer verildi. Son derece canlı bir görünüm sunan logo, ilginç karakterlere sahip kmodern bir sans-serif TILT daktilo fontuyla cesur bir görünüm içeriyor.

Burger King’in eski logosu ayrıca ilginç başka öğeler de taşıyor. Logoda markanın isminin hemen altında “Home of the Whopper” yazısına yer veriliyor. Markanın en çok satan ürünlerinden biri olan Whopper’ı öne çıkarak logo, ayrıca üst kısımda bir hamburgerin üzerine oturan ve elinde bir içecek taşıyan kral taçlı bir adam vektörü barındırıyor.

Eski Burger King logosu nostaljik görünümüyle şu anda halen markanın bazı şubelerinde yer almaya devam ediyor. Merak edenler için şu an bu logoyu Burger King’in Naperville, IL’deki ilk şubesinde görmek mümkün. Söz konusu şube ilk günden bu yana yukarıdaki nostaljik logoyu kullanmaya devam ediyor.

1969: Kurumsal kimliğin ilk adımı

Burger King’in 1969 yılında kullanılmaya başlanan logo tasarımı markanın günümüzde devam eden kurumsal kimliğinin oluşturulmasının da ilk adımlarından biri olarak görülüyor. Hamburger ekmeğinin arasında yer alan parlak kırmızı renkli “Burger King” yazısına sahip olan logo, renk paleti konusunda bir önceki logoyla aynı kalsa da stil, şekil ve kompozisyon konusunda tamamen farklılık gösteriyor.

Logoda yer alan karakterler düz çizgilere sahip kalın, yuvarlak sans-serif yazı tipiyle karşımıza çıkıyor. Hamburger ekmeği ve markanın ismi arasında başarılı bir görsel denge yakalayan şirket, bu logoyla yeni bir kurumsal kimliğe geçiş yapıyor.

1994: Küçük birkaç dokunuş

1994’te gelen yeni Burger King logosu önceki logo tasarımına göre küçük birkaç değişiklik ile geliyor. Yenilenen logoda karakterler daha geleneksel ve pürüzsüz bir görünümle karşımıza çıkıyor. Hamburger ekmeğinin rengi koyu sarı yerine daha parlak bir turuncu renkle değiştiriliyor. Daha güçlü ve karakteristik bir tasarıma sahip olan bu logo kırımızı ve turuncu renk paleti ile daha canlı bir tarz ortaya koyuyor.

Daha kendinden emin ve cesur bir yazı tipi ile gelen logo 1999 yılında rafa kaldırılmış ve yenisiyle değiştirilmiş olsa da halen şirketin bazı mağazalarında kullanılmaya devam ediyor. Şu anda bu logoya sahip bir Burger King mağazası arıyorsanız, Avustralya’daki Hungry Jack’s şubelerine göz atabilirsiniz. Bilmeyenler için Hungry Jack’s, Burger King’in Avustralya’daki franchise mağazalarında kullanılan isim olarak karşımıza çıkıyor.

1999: Daha cesur bir görsel kimliğe geçiş

Burger King’in logosu 1999 yılında Sterling Brands adlı reklam ajansı tarafından yeniden tasarlandı. Türkiye’de pek çoğumuzun çocukluk ya da gençlik yıllarından anımsadığı ilk Burger King logosu olarak hatırlanan bu tasarım 2021 yılına kadar şirket tarafından kullanılmaya devam edildi. Önceki logolara göre daha cesur bir görünüm içeren bu tasarım 20 yıldan fazla süre şirketin mağazalarını süsledi.

1999’da kullanılmaya başlanan yeni logo tasarımı ile birlikte hamburger ekmeği ve markanın ismi hafif çapraz bir şekilde konumlandırıldı. Hamburger ekmeği daha açık sarı bir renkle gelirken, köşelerinde ise beyaz renkle parlaklık katıldı. Bununla birlikte ekmeğin ortasında yer alan Burger King yazısı büyütüldü. Keskin açılara sahip olan karakterler, yumuşak çizgilerle modern bir sans-serif yazı tipiyle karşımıza çıktı.

Mavi renkli bir “C” harfi ile çevrelenen logo tasarımı önceki logolara göre daha parlak ve profesyonel bir görünüm sunuyordu. Markanın şimdiye kadarki en akılda kalıcı logolarından biri olan bu tasarım, hem renkleri hem de benzersiz tasarımıyla sıcak ve samimi bir his yaratıyordu. Günümüzde bu logoyu da markanın bazı mağazalarında görmek mümkün.

2021: Pandemi döneminde yeniden nostaljiye dönüldü

2021 yılında pandemi döneminde Jones Knowles Ritchie tarafından tasarlanan yeni Burger King logosu ile birlikte şirket nostaljik bir adım attı. 1969 ve 1994 yıllarında kullanılan logoların yeniden tasarlanmış bir versiyonu olan bu tasarım, daha koyu renkli bir hamburger ekmeği arasına sıkıştırılmış Burger King yazısıyla karşımıza çıktı. Hamburger ekmeğiyle birlikte ayrıca markanın ismi de daha koyu renkli bir kırmızı renge uyarlandı. Arka planda yer alan açık krem rengi ile birlikte ise logo daha sıcak ve samimi bir hal almış oldu.

Burger King’in yeni logosu ile 1999’da kullanılan mavi renge veda edildi. Logoyu tasarlayan Jones Knowles Ritchie bu tasarımla ilgili olarak “sadelik, güven ve eğlence” kelimelerini vurguladı. Şirketin nostaljik tasarımını yeniden elden geçiren Ritchie, benzer bir şekilde şirketin ambalaj tasarımları ve diğer materyallerinde de söz konusu öğeleri ön planda tutmaya devam etti.

2024: “Börgır” ile Türkiye’de yeniden markalaşma süreci başladı

Burger King Türkiye kısa süre önce önemli bir yeniliğe imza attı. Şirket sürpriz bir karar alarak ülkemizdeki faaliyetlerine “Börgır” ismiyle devam edeceğini duyurdu. Halk arasında markanın bu isimle anılması, firmanın Türkiye’de isminin böyle bir değişikliğe gitmesine ön ayak oldu. Böylelikle şirket ülkemizdeki kültüre ve yerel dil kullanımına uyum göstermek için adım attı.

Markanın sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu yeni ismi “Neler Oluyor?” başlığı ile duyuruldu. Yeni isimi ile birlikte Burger King’in logosu da değişikliğe gitti. Daha önce iki satırdan oluşan “Burger King” yazısı tek satırlı “Börgır” ile değiştirildi. Arka plan yine açık krem renge yer verilirken, sağ alt kısma ise koyu kahverengi bir gölge detayı eklendi.

Son olarak şirketin Türkiye pazarındaki yeniden markalaşma faaliyetlerinin yalnızca isim değişikliği ile sınırlı olmayacağı, menüde yer alan isimlerin de değişikliğe uğrayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili çok yakında şirketin yeni açıklamalarla karşımıza çıkması bekleniyor.

Peki ya siz Burger King’in “Börgır” olarak yeniden isimlendirilmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şirketin yeni ismi ve tarih boyunca yaşadığı logo değişiklikleri ile alakalı düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.