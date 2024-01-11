Dünyanın ilk “gamer otomobili” Razer Lexus TX tanıtıldı

Consumer Electronics Show (CES) her yıl olduğu gibi yine dopdolu ve sıra dışı sunumlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. CES 2024‘ün öne çıkan duyurularından bir tanesi olmaya aday görünen Razer Lexus TX, dünyanın ilk “gamer otomobili” olarak lanse ediliyor. Oyun dünyasının tanınmış markalarından biri olan Razer, bu cihazla birlikte otomobil endüstrisine de giriş yapıyor.

Son dönemlerde birçok teknoloji markasının otomotiv sektörüne adım attığını gördük. Bunlar arasında son örneklerden biri olan Xiaomi, kısa süre önce SU7 adlı ilk elektrikli modelini sergilemişti. Şimdi ise CES 2024’te Razer, otomotiv ile oyun sektörlerini harmanlayarak ortaya eşi benzeri olmayan bir ürün çıkardı.

Razer Lexus TX oyun keyfini her an yanınızda taşıyor

Son derece şık ve premium bir tasarım hissine sahip olan araç, altı koltuklu bir SUV modeli olarak karşımıza geliyor. Heyecan uyandıran modelde araca değişik bir tasarım katan ve otomobili oyun estetiğine uyumlu bir hale getiren aydınlatmalı LED şeritler yer alıyor. Bu gibi küçük ayrıntılar, Lexus TX’i piyasadaki diğer modellerden ayırarak onu özgün bir model haline getiriyor.

Razer’ın bu sıra dışı ilk otomobili elbette ki yalnızca görsel olarak tüketicilerin ilgisini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda güçlü özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre aracın iç kısmında yolcu koltuklarına Razer monitörler eşlik ediyor.

Bununla beraber klavye ve fareden oluşan eksiksiz bir oyun deneyimine kapı aralanıyor. Böylelikle yolculuk anında bile oyun keyfiniz yarıda kalmadan eğlencenin tadını çıkarabilmenize imkan sağlanıyor. Şirket araçla alakalı şu açıklamayla karşımıza çıkıyor:

“Oyun topluluğuna olan bağlılığımızı kutlayan benzersiz bir deneyim yaratmak için Razer ile ortaklık kurduk. Yenilik ve teknoloji konusunda aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Tasarımdan inşaata kadar lüks araçlarla destansı oyunlar arasında en üst düzey işbirliğini yarattık. Razer Lexus TX, basit kozmetik değişikliklerin çok ötesine geçerek aracın geniş kabininde birden fazla oyun istasyonu yaratıyor. İkinci ve üçüncü sıraların yerini dört adet Razer Iskur oyun koltuğunun almasıyla, Lexus’un bu üstün oyun aracını donatmak için bizim teknolojimizi seçmesinden onur duyuyoruz.“

Şimdilik şirket, Razer Lexus TX modelinin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir açıklamada bulunmadı. CES 2024’te tanıtılan bu etkileyici otomobil hakkında ilerleyen zamanlarda şirketin yeni bir açıklama yapması bekleniyor.