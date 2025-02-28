Different Futures Summit 2025 için geri sayım başladı

İTÜ Mezunları Derneği Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Different Futures Summit (DFS) etkinliği, bu yıl 10-11 Mart 2025 tarihlerinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde kapılarını açıyor.

Hayallerindeki bölümü okuyamayan ya da farklı alanlara ilgi duyan öğrencilere ilham vermeyi amaçlayan etkinlik, geleceğini şekillendirmek isteyen öğrencilere fikir sunmayı hedefliyor. Etkinlik, kariyer yolculuğunda yönünü değiştirmek isteyen, yeni fırsatları keşfetmek için ilham arayan veya mevcut bilgisini farklı disiplinlerde kullanmak isteyen herkes için ilham verici bir platform olmayı amaçlıyor.

Zirvede, İTÜ mezunlarının farklı sektörlerdeki başarı hikayeleri öğrencilerle buluşurken, onların deneyimlerinden ilham almalarına da olanak tanınıyor. İTÜ mezunlarının mühendislikten sanata, finanstan girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede nasıl yollar katettikleri, karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıkları ve tutkularının peşinden nasıl gittikleri ele alınarak öğrencilere ilham verilmesi amaçlanıyor.

“Bölümün hayallerinin önüne geçmesin!” mottosuyla yola çıkan DFS’de, seçilen akademik bölümün bir öğrencinin geleceğini sınırlandırmadığı vurgulanıyor. Hayallerin sadece okunan bölümle sınırlı olmadığına; asıl önemli olanın, tutkularını keşfetmek ve cesur adımlar atabilmek olduğuna dikkat çekiliyor.

Different Futures Summit, bu noktada öğrencilere ilham kaynağı olmayı hedefliyor. İTÜ mezunlarının kendi kariyerlerini nasıl farklı yönlerde şekillendirdiklerini, geleneksel sınırları nasıl aştıklarını ve yeni fırsatlar yaratarak nasıl başarılı olduklarını dinlemek isteyen herkes etkinliğe davet ediliyor.

Different Futures Summit 2025 biletleri ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.