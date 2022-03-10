Different Futures Summit’22 için geri sayım başladı

İTÜ Mezunlar Derneği ve İTÜ Mezunlar Derneği Öğrenci Kulübü tarafından 2016’dan beri her sene düzenlenen Different Futures Summit (DFS), İTÜ’den mezun olmuş ancak kariyer hayatını okuduğu bölümlerle ilgili işler bölümden farklı alanlarda devam ettirerek başarıya ulaşmış mezunlarla öğrencileri buluşturuyor. “Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin!” mottosu ile yola çıkan DFS, okuduğu bölüm doğrultusunda kariyer yapan alanında lider mezunlarımıza da yer vererek hedef belirlemiş veya gelecek planları konusunda kararsız gençlerin kariyer planlamaları ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırarak onlara ışık tutuyor ve fark yaratmalarını sağlamak için ilham kaynağı oluyor.

DFS, kurumsal hayattan girişimciliğe sanattan spora birçok farklı alanda kariyer yapmış tanınan isimlerin katılımıyla gerçekleşiyor ve sosyal sorumluluk bilinciyle birçok projeye öncülük ediyor.

Herkesin faydalanabilmesi amaçlanan “Engelsiz DFS”te, iki günlük zirve boyunca işitme engelli katılımcılara bir işaret dili çevirmeni eşlik edecek ve eş zamanlı bir şekilde tüm panellerin çevirilmesi sağlanacak.

DFS ile birlikte hayata geçirilen “Bir Kitap Bir Kütüphane Projesi”yle de katılımcı, konuşmacı ve organizasyon ekibinden toplanan kitapların, ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokullara bağışlanarak kütüphanelerine destek olması amaçlanıyor.

16-17 Mart 2022 tarihinde fiziksel katılımcılar için İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi‘nde ve online katılımcılar için İTÜ Mezunlar Derneği Kulübü YouTube kanalı üzerinden canlı yayın şeklinde gerçekleştirilecek olan DFS, herkese açık ve ücretsizdir.

Katılımı kesinleşen konuşmacılar

Halit Ergenç (Oyuncu)

Elif Küçükaltın (Yapı Kredi Proje ve Çevik Yönetim Direktörü)

Sırrı Oğuz (NASA Piroteknik Sistemler Yöneticisi)

Yavuz Ölken (AXA Sigorta CEO)

Deniz Şeker (Mutlu Akü CEO)

Eyüp Kartal (BluTV CFO)

Bülent Dölek (Yemeksepeti Banabi Genel Müdürü)

Ersoy Bulutlar (Siemens Energy Ülke İş Birimi Yöneticisi)

Serkan Keleşer (ETİ Maden Genel Müdürü)

Bilgehan Küçük (Pilot)

Ali İsmet Dalgıç (Pilot)

Ahmet Levent Yüksel (PepsiCo Senior Vice President General Manager)

Elif Güngör Reis (Girişimci)

Erhan Kaya (Schneider Electric Günsan Genel Müdürü)

Selen Beytekin (Jazz Sanatçısı)

Serhan Acar (Formula 1 Spikeri)

*Sertifikalar için oturumlara %60 katılım gerekmektedir.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

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