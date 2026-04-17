Anthropic tasarımcılar için Claude Design aracını tanıttı

Anthropic, yapay zeka destekli tasarım platformu Claude Design'ı duyurdu.

Hizmet, kullanıcıların sohbet ederek internet siteleri, uygulama arayüzleri ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyor.

Platform, markaya özel tasarım sistemlerini destekleyerek kurumsal ihtiyaçlara profesyonel çözümler ortaya koyuyor.

Yapay zeka ile görsel oluşturmak üzere tasarlanmış yeni bir Anthropic Labs ürünü olan Claude Design piyasaya duyuruldu. Bu araç, kullanıcıların Claude ile iş birliği yaparak prototipler, slaytlar, tek sayfalık belgeler ve ürün, pazarlama ve iş ekipleri tarafından kullanılan diğer formatlar dahil olmak üzere kusursuz tasarımlar üretmelerine olanak sağlıyor.

Anthropic, Claude Design’ın şimdiye kadarki en yetenekli görüntü işleme modeli olan Claude Opus 4.7 tarafından desteklendiğini dile getirdi. Hizmet, araştırma amaçlı bir önizleme olarak başlatılıyor. Platform Claude Pro, Max, Team ve Enterprise abonelerine aşamalı olarak sunulmaya başlanacak.

Claude Design neler sunuyor?

Anthropic’in yeni hizmeti, doğal dil talimatıyla çalışıyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarını açıklıyor ve Claude görsel çalışmanın ilk versiyonunu oluşturuyor. Buradan itibaren proje, konuşma, tuval üzerindeki yorumlar, doğrudan içerik düzenlemeleri ya da sistemin kendisi tarafından oluşturulan özel kontroller aracılığıyla iyileştirilebiliyor.

Anthropic, ekiplerin bunu halihazırda gerçekçi prototipler, tel çerçeveler, ürün maketleri, tasarım keşifleri, sunumlar, tanıtım dosyaları, pazarlama materyalleri ve hatta ses, video, shaders, 3D ve entegre yapay zeka içeren kod tabanlı prototipler için de kullandığını detaylandırdı.

Bu araç tasarımcılar için statik maketleri, kod incelemesi veya çekme istekleri gerektirmeden, geri bildirim ve kullanıcı testleri için kolayca paylaşılabilen etkileşimli prototiplere dönüştürmeyi vaat ediyor.

Sistem ürün yöneticileri için ise işlev akışlarını taslak halinde oluşturmalarına ve ardından bunları uygulama için Claude Code’a iletmelerine ya da daha fazla yineleme için tasarımcılarla paylaşmalarına olanak tanıyor.

Anthropic, bu materyallerin PPTX dosyaları olarak dışa aktarılabileceğini ya da Canva’ya yüklenebileceğini açıkladı. Ayrıca açılış sayfaları, sosyal medya görselleri ve pazarlama kampanyası görselleri için de kullanılabileceğini bildirdi.

Figma ve Adobe hisselerinde düşüş

Anthropic tarafından gerçekleştirilen Claude Design duyurusunun ardından diğer büyük tasarım yazılımı şirketleri de düşüşe geçti. Figma ve Adobe borsada büyük değer kaybetti.

İnternet siteleri ve dijital ürünler için bulut tabanlı bir tasarım aracı olarak öne çıkan Figma; iş akışlarını hızlandırmak, tasarımlar oluşturmak ve görüntüleri düzenlemek için kendi yerleşik yapay zeka özelliklerini kullanıyor.

Fakat yine de Figma, Claude Design’ın piyasaya sürülmesinden sonra borsada yüzde 6’dan fazla değer kaybına uğradı. Adobe ise yüzde 1,5’ten fazla değer kaybetti. Şirketin hisse senedi son altı ayda istikrarlı bir şekilde düşerek yüzde 25’ten fazla değer kaybıyla karşılaştı.

Claude Design’ı kimler kullanabiliyor?

Claude Design hizmeti şimdilik Claude Pro, Max, Team ve Enterprise aboneleri için kullanılabiliyor. Erişim plana dahil ve aboneliğin kullanım limitlerini tüketiyor.

Ek kullanım yoluyla bu limitlerin ötesine geçme seçeneği de mevcut. Kurumsal kuruluşlar için özellik varsayılan olarak devre dışı geliyor ve yöneticilerin bunu kurumsal ayarlarda etkinleştirmesi gerekiyor.