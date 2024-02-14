Charles Darwin’in iki asırlık kütüphanesi ilk kez online erişime açıldı

Evrimsel biyoloji konusunda yapmış olduğu çalışmalarla adından sıkça söz ettiren İngiliz doğa bilimci, biyolog ve jeolog Charles Darwin, 215. doğum günü şerefine hazırlanan Darwin Online projesiyle internet kullanıcılarıyla buluştu. Darwin Online projesi sayesinde internet kullanıcıları, ünlü bilim insanının kişisel kütüphanesinin tamamına erişim sağlama şansına sahip olmaya başladı.

Bu kütüphanede sadece Darwin’in yazmış olduğu eserler değil, bunun yanı sıra bilimsel çalışmalarında faydalandığı pek çok kaynağa da yer verildi. Darwin’in yaşamı boyunca sahip olduğu kitapların yalnızca minik bir kısmını içeren bu çevrimiçi kütüphane şimdiden büyük bir ilgi topladı.

Charles Darwin’in kütüphanesi Darwin Online ile internete taşındı

Charles Darwin’in şahsi kütüphanesi, bilim insanının 1882 yılındaki ölümünden sonra dağıldı. Koleksiyonun bir kısmı Cambridge Üniversitesi’nde, bir kısmıysa Darwin ve ailesinin eski evi olarak bilinen Down House müzesinde yer alıyordu. Hayatta kalan 1.480 kitabın yer aldığı bu koleksiyon, Darwin’in hayatı boyunca sahip olduğu düşünülen 13 bin ciltlik 7 bin 350 kitaptan oluşan koleksiyonun yalnızca yüzde 15’lik küçük bir kısmını temsil ettiği vurgulanıyor.

Darwin’in sahip olduğu 7 bin 400 kitap ve 13 bin cildi derleyen ekip, toplamda 300 sayfalık bir katalogla karşımıza çıktı. Toplam 9 bin 300 link içeren online kütüphane şu anda tamamen ücretsiz bir şekilde internet kullanıcılarının erişimine sunulmuş durumda.

Darwin Online projesinin başında yer alan bilim tarihçisi Dr. John van Wyhe, akademisyenlerin yüzyılı aşkın bir süredir Darwin’in hayatı ve eserlerini araştırmaya devam ettiklerini vurgulayarak; Darwin tarafından ortaya atılan teorileri anlamak için araştırmalarında kullandığı kaynakların oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Eski Yunanca, Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve İtalyanca eserlerin de yer aldığı çevrimiçi kütüphane, Darwin’in farklı yönlerini keşfetmek isteyen insanlar için oldukça ilgi çekici görünüyor. Darwin’in kütüphanesinden artık herkesin faydalanabileceğini vurgulayan Dr. John van Wyhe, “bunun verdiği izlenim, Darwin’in duymak bilmez bir okur olduğu ve şaşırtıcı sayıda eser bitirdiğidir” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Bilim insanlarının kütüphaneleri daha erişilebilir hale geliyor

Bilim insanlarının çalışmalarını online dünyada aktarma fikri geçmişte de çeşitli örneklerle karşımıza çıktı. Örneğin 2015 yılında Isaac Newton’un kütüphanesi de online erişime sunulmuştu. Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi tarafından gerçekleştirilen bu proje, bilim tarihinin en önemli koleksiyonları arasında değerlendirildi.

Yaklaşık 3 bin 500 kitap ve el yazmasından oluşan kütüphanede matematik, fizik, kimya, teoloji, astronomi ve simya gibi farklı alanlarda birçok eser karşımıza çıktı. Öte yandan pek çok kitapta Newton’un kendi el yazısıyla çeşitli notlar ve çizimler de gözler önüne serildi.

Bunun yanı sıra yine geçtiğimiz yıllarda Leonardo da Vinci’nin el yazmalarından oluşan bir koleksiyonun internet kullanıcılarının erişimine sunulduğu biliniyor. Öte yandan Marie Curie’nin laboratuvarı da yine çevrimiçi olarak kullanıcılarla buluşmuştu.