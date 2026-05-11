Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    11-15 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    11-15 Mayıs tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    Indiana Jones and the Great Circle 2 oyunu
    Reklam

    11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

    Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Indiana Jones and the Great Circle 2’nin Nintendo Switch sürümü yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan oyunları arasında Directive 8020: A Dark Pictures Game, Battlestar Galactica: Scattered Hopes, Outbound ve Hotel Architect bulunuyor.

    Reklam

    Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

    11 Mayıs Pazartesi

    • Battlestar Galactica: Scattered Hopes (PC)
    • Don’t Panic! It is Just Turbulence (PC)
    • Outbound (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

    12 Mayıs Salı

    • Call of the Elder Gods (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
    • Directive 8020: A Dark Pictures Game (PC, PS5, Xbox Series)
    • Indiana Jones and the Great Circle (Switch 2)
    • Better Than Dead (PC)

    13 Mayıs Çarşamba

    • Vultures – Scavengers of Death (PC)
    • Notmads (PC)

    14 Mayıs Perşembe

    • Hotel Architect (PC)
    • Subnautica 2 (PC, Xbox Series)
    • Dark Light: Survivor (PC)
    • Blades of Fire (PC)
    • Game of Thrones Kingsroad (PC)

    15 Mayıs Cuma

    • Psychic Kung Fu Master (PC)
    • Steel Artery: Train City Builder (PC)

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.