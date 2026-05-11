11-15 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.
Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Indiana Jones and the Great Circle 2’nin Nintendo Switch sürümü yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan oyunları arasında Directive 8020: A Dark Pictures Game, Battlestar Galactica: Scattered Hopes, Outbound ve Hotel Architect bulunuyor.
Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu
Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
11 Mayıs Pazartesi
- Battlestar Galactica: Scattered Hopes (PC)
- Don’t Panic! It is Just Turbulence (PC)
- Outbound (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
12 Mayıs Salı
- Call of the Elder Gods (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Directive 8020: A Dark Pictures Game (PC, PS5, Xbox Series)
- Indiana Jones and the Great Circle (Switch 2)
- Better Than Dead (PC)
13 Mayıs Çarşamba
- Vultures – Scavengers of Death (PC)
- Notmads (PC)
14 Mayıs Perşembe
- Hotel Architect (PC)
- Subnautica 2 (PC, Xbox Series)
- Dark Light: Survivor (PC)
- Blades of Fire (PC)
- Game of Thrones Kingsroad (PC)
15 Mayıs Cuma
- Psychic Kung Fu Master (PC)
- Steel Artery: Train City Builder (PC)