Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    4-8 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    4-8 Mayıs tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    Oyun
    Reklam

    4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

    Haftanın en çok beklenen oyunları arasında MOTORSLICE yer alıyor. Bir diğer önemli gelişme ise PC, PS5, Xbox Series X/S ve Switch 2 için Mixtape’in piyasaya çıkması oluyor. Ayrıca Wax Heads, Wardrum, Alabaster Dawn ve World of Warships: Legends gibi sevilen yapımların da bu hafta yayınlanacağı belirtiliyor.

    Reklam

    Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

    4 Mayıs Pazartesi

    • Prime Monster (PC)
    • World of Warships: Legends (PC)

    5 Mayıs Salı

    • Wax Heads (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
    • MOTORSLICE (PC, PS5, Xbox Series)
    • Dead as Disco (PC)
    • In The Black (PC)
    • The Awakener: Battle Tendency (PC)

    6 Mayıs Çarşamba

    • Farever (PC)
    • Beyond Enemy Lines – Vietnam (PC)
    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    7 Mayıs Perşembe

    • Mixtape (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
    • Wardrum (PC)
    • Alabaster Dawn (PC)
    • WILL: Follow The Light (PC)
    • HUNTDOWN: OVERTIME (PC)
    • Stolen Realm Survivors (PC)
    • Infinity Sweeper (PC)
    • Dread Neighbor (PC)

    8 Mayıs Cuma

    • Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite (PC)

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.