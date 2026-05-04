4-8 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

Haftanın en çok beklenen oyunları arasında MOTORSLICE yer alıyor. Bir diğer önemli gelişme ise PC, PS5, Xbox Series X/S ve Switch 2 için Mixtape’in piyasaya çıkması oluyor. Ayrıca Wax Heads, Wardrum, Alabaster Dawn ve World of Warships: Legends gibi sevilen yapımların da bu hafta yayınlanacağı belirtiliyor.

Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

4 Mayıs Pazartesi

Prime Monster (PC)

World of Warships: Legends (PC)

5 Mayıs Salı

Wax Heads (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

MOTORSLICE (PC, PS5, Xbox Series)

Dead as Disco (PC)

In The Black (PC)

The Awakener: Battle Tendency (PC)

6 Mayıs Çarşamba

Farever (PC)

Beyond Enemy Lines – Vietnam (PC)

7 Mayıs Perşembe

Mixtape (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Wardrum (PC)

Alabaster Dawn (PC)

WILL: Follow The Light (PC)

HUNTDOWN: OVERTIME (PC)

Stolen Realm Survivors (PC)

Infinity Sweeper (PC)

Dread Neighbor (PC)

8 Mayıs Cuma

Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite (PC)