Bir geliştirici hayatının aşkını 5 bin kişi arasından yapay zekayla buldu

Yapay zeka gün geçtikçe hayatımızın daha da içine giriyor. Günümüzde artık hemen her alanda karşılaşmaya başladığımız AI teknolojileri, şüphesiz ki insan hayatını oldukça kolaylaştıran bir unsur haline geldi. Bu bakış açısıyla hareket eden bir geliştirici, 5 bin kişilik bir havuzdan yapay zeka yardımıyla hayatının aşkını buldu.

Daha önce de pek çok kez yapay zeka teknolojilerinin romantizm ile harmanlandığı çeşitli örneklerle karşılaşmıştık. Pek çok uygulama ve internet sitesi, kullanıcıların ideal partnerlerini bulmaları adına çeşitli AI algoritmalarından faydalanıyor. Fakat bu kez hikaye, alışık olduğumuz diğer örneklerden oldukça farklı bir şekilde gelişiyor. X (eski adıyla Twitter) platformunda Aleksandr Zhadan adlı bir kullanıcının paylaştığı flood, hayatının aşkını bulmaya kafa yoran birçok insana ilham kaynağı oldu.

120 saatlik emek sonucunda başarıya ulaştı

X’te dikkat çekici bir flood ile karşımıza çıkan bir geliştirici, GPT-3 ve ChatGPT teknolojilerinden faydalanarak flört ilişkilerini optimize eden ve onu hayatının aşkına sürükleyecek bir sistem geliştirdi. En nihayetinde şu anki nişanlısıyla tanışan geliştirici; bu proje için 120 saatten fazla zaman harcadı ve 1.400 dolardan fazla yatırımda bulunarak etkileyici bir çalışmaya imza attı.

Aleksandr Zhadan, 2021 yılında sevgilisinden ayrıldığını ve bu olayın kendisini çok etkilediğini belirtti. Uzun bir süre partner bulmakta güçlük yaşadığını ifade eden Zhadan, Tinder ilişkileriyle arasının hiçbir zaman iyi olmadığını dile getirdi. İletişimi daha basit bir hale getirecek bir yazılım üzerinde çalışan geliştirici, yapay zekayı arkasına alarak kollarını sıvadı.

İlerleyen süreçte ChatGPT’nin piyasaya çıkmasıyla birlikte Zhadan’ın rotası da büyük bir kırılma gösterdi. Sistemini güncelleyen ve tamamen ChatGPT’ye optimize eden Zhadan, yeni botun profilleri çeşitli kriterler doğrultusunda filtrelediğini ve otomatik bir şekilde mesaj yazma yeteneğine sahip olduğunu aktardı. Bununla beraber daha başarılı eşleşmeler sağlayan kullanıcı, sisteminin verimliliğinden övgüyle bahsetti.

ChatGPT’ye optimize edilen bu özel sistemde profillerinde yıldız işaretleri, müstehcen fotoğraflar ve diğer kişiselleştirilmiş öğeler yer alan kadınları filtreleyebilmek adına fotoğraf tanıma yazılımıyla entegrasyon sağlandı. Böylelikle tam kapsamlı bir şekilde verileri analiz eden sistem, Zhadan’ı hedefine her geçen gün daha da yaklaştırdı.

Sonuç olarak ise yapay zeka, Zhadan’ın kişisel tercihlerine göre kadınları derecelendirerek o yokken onun yerine sohbet etmeye başladı. Nihayetinde şu anki nişanlısıyla tanıştığını ifade eden geliştirici, ChatGPT’den detaylı bir evlilik teklifi planlaması konusunda yardım aldığını; yaptığı teklifi nişanlısının kabul ettiğini ekledi.

Yapay zeka ve romantizm ilk kez bir araya gelmiyor

Elbette ki geçmişte de buna benzer şekilde yapay zekanın romantizm ile iç içe geçtiği çeşitli örneklerle karşılaşmıştık. Bunlardan biri olan AI Love adlı Çin merkezli mobil uygulama, yapay zekadan güç alarak kullanıcılar için sanal partnerler yaratıyor. Kullanıcıların bu dijital varlıklarla sohbet edip flört yaşamalarına imkan sağlanıyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Oshi adlı sanal asistan hizmeti de bu konuda öne çıkan örneklerden biri oluyor. Kısaca özetlemek gerekirse tıpkı bir “aşk koçu” gibi hizmet veren bu asistan, insanları duygusal ilişkilerinde gerektiği durumlarda motive edip, gerektiğinde ise çeşitli tavsiyelerde bulunup ilişkilerini yönlendirmeye yardımcı oluyor.