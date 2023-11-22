Binance CEO’su CZ istifa etti! Yerine geçen isim belli oldu

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, Amerika Birleşik Devletleri’nde kara para aklama yasalarının ihlal edildiğini kabul etti. Bu nedenle milyarlarca dolarlık bir para cezası ile karşı karşıya kalacak şirket, kurucu ve CEO koltuğunda oturan Changpeng Zhao’nun (CZ) vedasıyla birlikte yeni bir döneme adım atacak. Hakkında çıkan suçlamaları kabul eden yönetici, şirketteki tüm pozisyonlarından vazgeçmek zorunda kalacak.

CZ’nin ani vedasıyla gündeme gelen Binance, aynı zamanda üç yıl boyunca ABD tarafından gözetim altına alınacak. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti için yıllar boyunca devam eden soruşturmanın sonucu, Bitcoin gibi popüler kripto para birimleri işini olağan finansal piyasa düzenlemelerine tabi tutma çabaları neticesinde geldi.

Binance 4,3 milyar dolar para cezası ödeyecek

Yayınlanan mahkeme belgelerine göre Binance şirketi toplamda 4,3 milyar dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. Şirketin kurucusu ve CEO’su CZ ise şahsi olarak 50 milyon dolarlık ceza ödemek zorunda kalacak. Üç yıllık denetim süresi boyunca Binance’ta herhangi bir pozisyonda görev alması yasaklanan tecrübeli yönetici, şimdiden gelecek planını çizmeye başladı bile.

Binance macerasından sonra bir süre çalışmaya ara vereceğini açıklayan CZ, bundan sonra kendini tekrardan bir startup projesinin başındaki bir yönetici olarak görmek istemediğini ifade etti. CZ’nin konuya ilişkin X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself. Binance is no longer a baby. It is… — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

“Bundan sonra şu anki düşüncem muhtemelen bir miktar pasif yatırım yapacağım, blockchain/Web3/DeFi, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarındaki girişimlerde azınlık tokenı/hissedar olacağım. Sonunda DeFi’ye ayıracak daha fazla zamanım olacağı için mutluyum. Kendimi yeniden bir startup’ı yöneten bir CEO olarak göremiyorum. Tek seferlik (şanslı) bir girişimci olmaktan memnunum. Dinleyici olması durumunda, az sayıda yeni girişimciye özel olarak koç/mentor olmaya açık olabilirim. Hiçbir şey olmasa bile en azından onlara ne yapmamaları gerektiğini söyleyebilirim.”

Binance’ın yeni CEO’su Richard Teng oldu

Daha önce yine Binance bünyesinde çalışan ve şirketin yerel pazarlardan sorumlu olan yöneticisi Richard Teng, CZ sonrasında şirketin yeni CEO’su olarak görev almaya başlayacak. CZ, Teng’in kripto para endüstrisi için en iyi seçimlerden bir tanesi olduğunu ifade etti. Eski CEO, görevini devrettiği ismi şu cümlelerle tanıttı: