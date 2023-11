Binance CEO’su CZ istifa etti! Yerine geçen isim belli oldu

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, Amerika Birleşik Devletleri’nde kara para aklama yasalarının ihlal edildiğini kabul etti. Bu nedenle milyarlarca dolarlık bir para cezası ile karşı karşıya kalacak şirket, kurucu ve CEO koltuğunda oturan Changpeng Zhao’nun (CZ) vedasıyla birlikte yeni bir döneme adım atacak. Hakkında çıkan suçlamaları kabul eden yönetici, şirketteki tüm pozisyonlarından vazgeçmek zorunda kalacak.

CZ’nin ani vedasıyla gündeme gelen Binance, aynı zamanda üç yıl boyunca ABD tarafından gözetim altına alınacak. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti için yıllar boyunca devam eden soruşturmanın sonucu, Bitcoin gibi popüler kripto para birimleri işini olağan finansal piyasa düzenlemelerine tabi tutma çabaları neticesinde geldi.

Yayınlanan mahkeme belgelerine göre Binance şirketi toplamda 4,3 milyar dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. Şirketin kurucusu ve CEO’su CZ ise şahsi olarak 50 milyon dolarlık ceza ödemek zorunda kalacak. Üç yıllık denetim süresi boyunca Binance’ta herhangi bir pozisyonda görev alması yasaklanan tecrübeli yönetici, şimdiden gelecek planını çizmeye başladı bile.

Binance macerasından sonra bir süre çalışmaya ara vereceğini açıklayan CZ, bundan sonra kendini tekrardan bir startup projesinin başındaki bir yönetici olarak görmek istemediğini ifade etti. CZ’nin konuya ilişkin X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023