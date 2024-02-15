Apple, Beats ve AirPods ürünleriyle TWS kulaklık pazarında lider

Apple, TWS (True Wireless Stereo) kablosuz kulaklık pazarında liderliğini sürdürüyor. Pazar araştırma şirketi Canalys’in yayınladığı rapora göre 2023 yılının son çeyreğinde pazar Apple’ın üstünlüğüyle kapandı.

TWS kulaklık pazarında ilk basamaktan karşımıza çıkan Apple, bu başarısını AirPods modellerinin yanı sıra kendi çatısı altında faaliyet gösteren Beats markası sayesinde elde etti. Yüksek kaliteli ses deneyimi ve konforlu bir kullanım konusunda kullanıcılara güven veren marka, satışlardaki düşüşe rağmen rakiplerine göre üstünlüğünü koruyor.

Apple satışlarda düşüşe rağmen TWS kulaklık pazarında üstünlüğünü koruyor

Canalys’ten gelen bilgilere göre Apple, TWS kulaklık pazarında yüzde 29’luk payla en üst sırada bulunuyor. Ancak şirket, gelen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir düşüş yaşadı. İkinci sırada ise bir yılda satışlarda yüzde 23’lük bir artış sağlayan ve pazarda yüzde 9’luk bir paya hitap eden Samsung yer alıyor.

Son yıllarda pek çok farklı pazarda büyük satış rakamlarına ulaşan Xiaomi, TWS kulaklık pazarında da iddiasını sürdürüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54’lük bir büyüme elde eden şirket, yüzde 6 pazar payıyla üçüncü sıraya çıkıyor.

Yüzde 5’lik payla dördüncü sırada yer alan boAt satışlarını yüzde 32 oranında artırırken; beşinci sırada bulunan ve yüzde 3 payı olan Edifier satışlarını geçen sene aynı döneme göre yüzde 17 büyütüyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş yaşandı

Listede yer alan dört marka satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre büyütürken, Apple’ın yüzde 13’lük çarpıcı düşüşü analistleri şaşırtıyor. Şirketin yeni modellerde sunduğu ana yenilik olan USB-C bağlantısı, anlaşılan o ki tüketicilerin yeteri kadar ilgisini çekmemiş durumda.

İkinci basamakta bulunan Samsung, uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds FE ile pazarda büyük bir ilgi uyandırdı. Bu anlamda Apple, henüz uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık modeline sahip olmaması sebebiyle liderlik tahtında küçük de olsa bir tehdit hissediyor. Ancak yine de Beats markasının varlığı, pazarda şirkete güven vermeye devam ediyor.

Peki ya siz Apple’ın TWS kulaklık pazarındaki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Samsung uygun fiyatlı seçeneklerden premium segmente kadar geniş ürün kataloğu sayesinde Apple’ı yakalayabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.