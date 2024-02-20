Apple, Avrupa’da akıllı telefon pazarında zirveyi kaptırmadı

Canalys, Avrupa pazarında 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon satış raporunu yayınladı. Raporda yer alan bilgilere göre Avrupa’da (Rusya pazarı hariç) yılın son çeyreğinde yüzde 3’lük bir düşüş meydana geldi. Geçen senenin aynı dönemine göre küçük bir gerileme kaydeden pazarda 37,8 milyon satış gerçekleştirildiği vurgulandı.

Önceki dönemlerde lider koltuğunda Güney Koreli teknoloji devi Samsung yer alırken, geçen yılın dördüncü çeyreğinde durum değişti. Apple zirveyi elde etmeyi başarırken, Samsung’un ise ikinci basamağa gerilediği görüldü.

Apple yedi yıl sonra liderliği Samsung’un elinden aldı

Canalys raporuna göre Apple, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 1’lik bir büyüme kaydederek yedi yıl sonra Samsung’dan liderliği kaptı. Bu çeyrekte toplam 12,4 milyon iPhone satıldığı vurgulanırken, Samsung ise ikinci sırada yüzde 12’lik bir düşüşle karşımıza çıktı. Şirket bu süreçte 10,8 milyon adet satış gerçekleştirdi. Zirveyi Apple’a kaptırmasına rağmen yine de yıl boyunca en çok telefon tedarik eden şirket olmayı başardı.

Raporda yer alan bilgilere göre Xiaomi yüzde 10’luk bir düşüşle 6 milyon satış gerçekleştirerek listenin üçüncü sırasına yerleşti. Çinli şirketin yaşadığı bu çarpıcı kayıp, Orta ve Doğu Avrupa bölgelerindeki pozitif büyümeyle kısmen de olsa dengelendi. Motorola ve Honor sırasıyla yüzde 73 ve yüzde 116’lık devasa büyümelerle listenin ilk beş basamağını kapattı.

Canalys analisti Runar Bjørhovde konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Üst sınıf akıllı telefonlar 2023’ün dördüncü çeyreğinde Avrupa pazarında rekor bir pay aldı. Akıllı telefon sevkiyatlarının neredeyse yüzde 40’ı 800 dolar veya daha yüksek fiyatla satıldı. Üst düzey segmentin hakimiyeti, tutarlı Galaxy S serisi hacimleri ve büyüyen Google Pixel’in yanı sıra güçlü iPhone 15 Pro talebine de yansıdı. İleriye baktığımızda Apple, yaklaşan yenileme döngüsünden yararlanmayı hedefleyecek. Bu, İspanya’da Santander ile birlikte yürütülen kanal olarak banka yaklaşımı gibi tüketicilerin iPhone satın almasını sağlayacak yeni pazar yollarının keşfedilmesini de içeriyor. Samsung’un durumunda, birinci sınıf S serisi ve katlanabilir cihazlar öncelik olmaya devam ediyor ve hizmet tabanlı bir abonelik modelini test etmeye çalışıyor.”

Öte yandan analistler, 2024 yılında pazarda yine zorlu bir rekabet beklendiğini vurguladı. OPPO, Vivo ve Realme gibi markaların pazar payını yükseltmek adına önemli hamleler gerçekleştirmeye hazırlandığı ifade edildi. Nothing ve TRANSSION firmalarının ise pazardaki rekabet ortamını daha canlı bir hale getirmeye katkıda bulunacağı ifade edildi.