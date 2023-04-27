Akıllı telefon satışları ilk çeyrekte yüzde 13 düştü

Ünlü pazar araştırma şirketi Canalys’nin yayınladığı son rapora göre küresel akıllı telefon satışları 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13 düşüş yaşayarak 269,8 milyon adede geriledi.

Geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında, arada son derece çarpıcı bir fark olduğu göze çarpıyor. Ancak yine de taleplerdeki düşüş seviyesi belirli bir çizgiye oturmaya başladı.

Samsung yılın ilk çeyreğinde zirveye yerleşti

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yenilenen ürün portföyünün de desteği ile beraber zirvede kendine yer buldu. Yüzde 22’lik pazar payı ve 60,3 milyon birim satışla ilk sırayı doldurdu. Apple ise 58 milyon gönderi ve yüzde 11 pazar payıyla ikinci sıraya yerleşti. Yüzde 11’lik payla ve 30,5 milyon satışla Xiaomi üçüncü sıradaki konumunu korudu. OPPO ve Vivo ise sırasıyla 26,6 milyon ve 20,9 milyon satış yakalayarak ilk beşi tamamladı.

Canalys analisti Runar Bjørhovde şunları söyledi: “Samsung’un performansı, zorlu geçen 2022’nin ardından toparlanmanın ilk işaretlerini gösteriyor. İyileşme, özellikle satış hacminde artışa yol açan ürün lansmanlarıyla ilgili. Bununla birlikte, özellikle giriş seviyesi cihazların stokları yüksek kaldığından, Samsung ileride zorlu bir manzarayla karşı karşıya kalacak.”

İlk çeyrekte düşen akıllı telefon satışları ile ilgili olarak Canalys analisti Lucas Zhong ise orta sınıf fiyat segmentinin, geçen yılki büyük düşüşlerden sonra nihayet toparlanmaya başladığını dile getirdi. Satıcıların, sınırl ıharcama gücüne sahip olan tüketiciler için verdiği paranın karşılığını alacakları fırsatlardan yararlandıklarını aktardı.

“Bu, parça fiyatlarının düşürülmesi ve satıcıların orta snııf ürün portföyleri için donanım yükseltmelerini hızlandırması ile destekleniyor,” diyen Zhong, 2023’teki orta sınıf talebinin, makroekonomik zorluklar ve bu fiyat bandında eksik olan farklılıklar sebebiyle sınırlı kalacağını paylaştı.

Canalys ekibi, stokların daha sağlıklı seviyelere ulaşması ile akıllı telefon pazarının yılın ikinci yarısında ivme kazanmasını bekliyor. Satıcılar karlılık hedefleri, yalın operasyonlar ve envanter sıfırlamayı en önemli öncelikler olarak belirleyerek piyasaya temkinli bir şekilde yaklaşıyor. Fakat uzun vadeli emelleri ve yatırım yapacak sermayesi olan zorlu piyasa koşulları, pazar payı elde etmek, yeni pazarlara bağlılık ve yakın kanal ortakları kurmak için iyi bir ortam sağlıyor.