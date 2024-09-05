6.500 mAh pile sahip Vivo Y300 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo uzun süredir merakla beklenen yeni akıllı telefon modelini resmen piyasaya sürdü. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan Vivo Y300 Pro nihayet resmi olarak duyuruldu.

Vivo’nun yeni telefonu arka tarafta büyük dairesel kamera modülü ile modern bir tasarıma sahip. Rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken cihazın öne çıkan bazı özellikleri ise Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ve 6.500 mAh’lik devasa pil kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki ya Vivo Y300 Pro’nun özellikleri neler? İşte cihazın teknik detayları, fiyat etiketi ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Vivo Y300 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ özellikli 6,77 inç AMOLED ekran, 5.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ özellikli 6,77 inç AMOLED ekran, 5.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ve USB-C Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 6.500 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 6.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 163,4 x 76,4 x 7,79 mm

163,4 x 76,4 x 7,79 mm Ağırlık: 194 gram

Yeni Vivo telefonu yuvarlatılmış kenarları ve dairesel arka kamera modülüyle seriye yeni bir görsel kimlik kazandırıyor. AMOLED teknolojisine sahip hafif kavisli 6,77 inç ekrana sahip olan cihazda 2.392 x 1.080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nit tepe parlaklık destekleri yer alıyor.

Vivo Y300 Pro modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 yonga setiyle güçlendiriliyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı sunuluyor. 80 watt hızlı şarj destekli model 6.500 mAh’lik büyük pil kapasitesiyle artı puan topluyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan OriginOS 4 arayüzüyle çalışarak çeşitli yapay zeka işlevlerini de beraberinde getiriyor.

Cihazın ön kısmında yer alan delik çentikte 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Mobil fotoğrafçılar için işlevsel bir performans ortaya koyan Vivo telefonu 4K’ya kadar video kayıt desteği sağlıyor.

Vivo Y300 Pro fiyatı

Vivo’nun yeni telefonu şu anda Çin’de ön siparişe açıldı. Yeşil, beyaz, altın ve titanyum grisi olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelen Y300 Pro modeli 1.799 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 8 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

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